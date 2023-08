Os signos que podem se recolher quando estão apaixonados

Quando o amor entra na vida de alguns signos do zodíaco, eles podem priorizar o tempo a dois e acabam se recolhendo para o resto do mundo.

Confira quais são esses signos:

Touro

O taurino gosta de conforto e pode aproveitar a entrada de um amor em sua vida para ficar ainda mais aconchegado em seu lar. Ele não tem medo de manter a estabilidade e rotina no começo para aproveitar ao máximo o momento e as trocas mais profundas que só podem ser feitas a sós.

Câncer

O canceriano já possui uma tendencia caseira e isso pode aumentar bastante quando ele está convivendo e conhecendo um novo amor. Ele sabe que quem o ama irá entender e logo aparecerá para complementar esse círculo, por isso não vê nada de mal em passar um tempo se dedicando apenas ao amor.

Escorpião

O escorpiano é muito interessado na intimidade que pode gerar com a pessoa amada e pode perder a noção do tempo e da realidade lá fora quando isso acontece em sua vida. Ele não descarta seus amigos e pessoas queridas, mas com certeza passará mais tempo compenetrado apenas nos sentimentos.

Virgem

O virginiano pode ser extremamente dedicado a fazer cada coisa bem e por isso pode se reconhecer quando está conquistando alguém. Ele começa a analisar as necessidades e passa mais tempo planejando a vida ao lado do outro, até ter a “organização” dos tempos e sentimentos como ele deseja.

