Moda: 5 ideias de looks com saias para a transição de estação

As minissaias seguem como as queridinhas de muitas mulheres

As saias por si só dificilmente são inovadoras como categoria de roupa, já que há novas versões a cada temporada, mas o que é interessante são os designs fortes, as silhuetas frescas e a qualidade já viral das peças que são lançadas em todas as estações.

Desde as saias lápis que dominarão a tendência corporativa até as novas formas como estamos vendo o estilo das maxi saias, aqui estão os looks com saias para adicionar ao seu visual nas próximas temporadas.

5 combinações perfeitas com saias para a mudança de estação

Cropped e saia rodada

As saias rodadas voltaram com tudo na última estação e vão seguir reinando ainda por um bom tempo. Principalmente as de alto volume serão, sem dúvida, itens em alta no cenário do street style nesta temporada.

Saia lápis e tênis

Os códigos de vestimenta corporativos estão se tornando uma das maiores tendências - mesmo fora do escritório. Com isso, vem o retorno às saias lápis elegantes! Mas o legal deste retorno é que agora ao invés do salto alto, você pode inovar combinando com um tênis baixo, uma regata decotada e um casaco, se estiver frio.

Combinações com saia midi

Combinar e estilizar itens básicos do guarda-roupa, de leggings a moletons e malhas é a chave do sucesso! Por isso, que tal combinar a sua camiseta oversized com uma saia midi e um tênis colorido? É a escolha certa se você está procurando uma maneira descolada de usar saias midi.

Saias maxi jeans

As saias maxi têm estado na moda há anos e as opções em jeans conquistaram o coração de todas. Nesta transição de estações, em que podemos ter dias quentes e noites frias, que tal optar por um look com saia maxi jeans e botas, complementando com uma jaqueta de couro? Se der calor, é só colocar o cropped para jogo.

Minissaia e colete

Enquanto as saias rodadas definem o rumo para uma nova onda de peças volumosas e bainhas mais longas, as minissaias ainda fazem parte da conversa. Especificamente, os micro minis que chamaram a atenção nas últimas passarelas. Esta combinação de minassaia + camisa + colete deixa o look elegante e moderno.

