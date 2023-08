Lista final! Youtuber indica os 6 melhores perfumes importados masculinos

Perfumes importados são o sonho de perfume de todos os homens. Contudo, pelos preços geralmente altos, é preciso pensar bem antes de escolher a fragrância perfeita para o seu acervo.

Para te ajudar nesta busca, o youtuber ‘Matt Fragrance’ listou o que seria a sua lista final com os 6 melhores perfumes importados de todos os tempos. Confira a seguir e veja se concorda.

Animale for Men - Animale (1993)

Um perfume clássico e com bom custo-benefício, que traz um estilo aromático e refrescante.

As notas de topo são Limão, Néroli e Frésia. As notas de coração são Lavanda, Bagas de Zimbro ou Junípero e Gerânio. e as notas de fundo são Couro, Musgo de Carvalho e Vetiver.

Mercedes Benz Club Black - Mercedes-Benz (2017)

Ideal para homens que preferem perfumes mais adocicados e cremosos, devido a nota de baunilha, essa fragrância combina mais com eventos noturnos.

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Incenso e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Notas Amadeiradas e Ambroxan.

Versace Pour Homme - Versace (2008)

Outro perfume cítrico e refrescante, ideal para o uso diário,

As notas de topo são Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. As notas de coração são Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

Versace Pour Homme Dylan Blue - Versace (2016)

Irmão mais novo de Versace Pour Homme, criado em 2008, Dylan Blue traz um estilo picante, quente e sensual. Combina mais com o uso noturno, mas também se encaixa em dias frios.

As notas de topo são Bergamota da Calábria, Notas Aquáticas, Toranja e Folha de Figo. As notas de coração são Ambroxan, Pimenta Preta, Patchouli, Folha de Violeta e Papiro e as notas de fundo são Incenso, Almíscar, Fava Tonka e Açafrão.

Legend Eau de Parfum - Montblanc (2020)

Um dos perfumes mais novos da lista, Legend EDP é ideal para ser utilizado em escritório. Chama a atenção pela alta fixação e projeção.

As notas de topo são Folhas de Violeta e Bergamota. As notas de coração são Notas Amadeiradas, Jasmim e Magnólia. e as notas de fundo são Musgo de Carvalho e Couro.

Bvlgari Man In Black - Bvlgari (2014)

Sempre presente nas listas de melhores perfumes importados, possui um aroma agradável e muito elogiado, o que faz com que seja a escolha perfeita para encontros românticos.

As notas de topo são Especiarias, Rum e Tabaco. As notas de coração são Couro, Íris e Tuberosa e as notas de fundo são Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim.

