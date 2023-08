Cortes Bob para mulheres de 40 a 50 anos: 5 estilos que mais rejuvenescem em 2023

Quando se aproximam os 40 anos, as mulheres buscam aquela mudança de visual radical que reduza seus anos do rosto e as faça sentir modernas.

Existem cortes de cabelo bob que conseguem esse efeito, mas é preciso olhar com cuidado quais de suas muitas versões é a adequada para rejuvenescer as feições.

Esses 5 estilos ajudam essas mulheres maduras a se sentirem frescas e jovens:

Bob Assimétrico

Este corte de cabelo bob é tudo o que você precisa se está procurando obter um efeito rejuvenescedor imediato. As camadas desiguais e os ângulos suaves podem criar uma aparência mais jovem.

Bob com cachos suaves

Um corte de cabelo bob com ondas suaves adiciona volume e movimento aos cabelos, de modo que suaviza os traços e nos ajuda a conseguir esse resultado rejuvenescedor.

Bob com franja lateral

Um bob com franja lateral nos ajudará a trazer aquele toque extra de juventude que procuramos. É importante que a franja seja suave e desfiada para evitar um aspecto muito rígido.

Bob com várias camadas

Um long bob com camadas também nos ajuda a obter um resultado despojado e um cabelo moderno com movimento.

Bob cacheado

O corte de cabelo bob clássico, na altura do pescoço e com uma ligeira inclinação para a frente, é o corte de cabelo por excelência. Sem dúvida, a sua versão com franja ainda é mais rejuvenescedora.