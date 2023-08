Cortes Bob para 2023: os estilos de cabelos curtos que mais rejuvenescem

O aumento dos cortes bob surgiu com a pandemia em 2020, mas chegou para ficar porque continua nos primeiros lugares dos estilos mais pedidos nos salões de beleza.

Neste 2023, reinvente-se com um toque parisiense muito elegante e sofisticado. Então, se você está procurando um novo visual fabuloso, dê uma olhada nestes 8 estilos para que você possa escolher o que melhor se adapte ao seu rosto.

Bob Francês

Este tipo de corte bob caracteriza-se pela sua longitude até ao queixo, maxilar ou lábios. Deixe-o com as pontas ligeiramente desfiadas, com textura e muito movimento. Um franjão também realça as feições.

Bob repartido de lado

O corte bob com franja lateral realça os seus traços faciais e adiciona volume de forma simples e rápida. Seja com o cabelo liso ou ligeiramente ondulado, este estilo ficará super chique e moderno.

Bob ondulado

Seja com ondas desalinhadas ou cachos definidos, o wavy bob pode ser usado com muito estilo ou de uma forma mais natural e bagunçada.

Long Bob

Com o comprimento até os ombros ou clavículas, este estilo favorece especialmente os rostos redondos e é super versátil, pois pode ser usado solto, preso ou com uma franja longa.

Bob Invertido

Trata-se de um corte bob na altura dos ombros com pontas ligeiramente abertas e estilizadas para cima, o que adiciona um toque dinâmico e único ao seu cabelo. Além disso, favorece especialmente os rostos em forma de coração ou qualquer um que procure alongar os seus traços, na área ao redor da mandíbula.

Bob arredondado

Se você estiver procurando um corte que combine simetria e elegância, o bob arredondado é uma opção que você não pode ignorar. Favorece quase todos os tipos de rosto, pois dependendo da altura desejada, destaca os traços e cria uma aura de sofisticação com sua forma polida e equilibrada.

Bob assimétrico

Com um comprimento desigual e bordas entrecortadas, este corte desafia as normas convencionais e adiciona um toque único ao seu estilo. É uma opção que, com certeza, atrairá olhares e elogios.

Bob Shaggy

É uma mistura de shaggy e bob, cheio de textura, volume e movimento. O segredo está em cortar o cabelo na altura dos ombros e criar várias camadas na parte superior.