A afirmação dos “Anjos do Amor” para cada um dos 12 signos do zodíaco

Algumas palavras podem trazer reflexões poderosas e ter um significado revelador para os signos do zodíaco. Com oráculo “Anjos do Amor”, cada um pode receber uma afirmação que está no caminho do seu coração durante essa semana.

Confira e reflita sobre ela:

Áries

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “decida exatamente o que quer”.

Touro

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “ame-se primeiro”.

Gêmeos

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “atraia sua alma gêmea”.

Câncer

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “dependência perigosa”.

Leão

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “permita ir embora”.

Virgem

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “tenha confiança e fé”.

Libra

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “tenha fé e otimismo”.

Escorpião

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “influência religiosa”.

Sagitário

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “relacionamento cármico”.

Capricórnio

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “química forte”.

Aquário

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “cuidado com as bandeiras vermelhas”.

Peixes

A afirmação que guia a vida amorosa essa semana é “seja livre e tome as rédeas”.

