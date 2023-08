6 perfumes ideais para o calorão e com bom custo-benefício Imagem: Pexels/Karolina Grabowska

Segundo o ‘Climatempo’, São Paulo pode ter nesta quarta-feira (23) o dia mais quente dos últimos 80 anos. E em dias como este, é preciso pensar bem em qual perfume será utilizado, já que algumas fragrâncias podem se tornar bem desagradáveis tanto para você que usa quanto para quem está por perto.

Para que você não erre mais e escolha um aroma refrescante para dias quentes, o youtuber ‘Coloral’, do canal ‘Homem Cheiroso’, listou 6 perfumes frescos para o calor e que ainda trazem um bom preço. Confira!

Homem Elo - Natura (2023)

Lançado recentemente, Elo faz parte da linha Homem, uma das mais tradicionais da marca Natura. Possui um estilo diferente, que combina tanto com o uso diurno como noturno.

As notas de topo são Lavanda, Extrato de Lavanda, Pimenta Preta, Estoraque, Bergamota, Pimenta Rosa, Sálvia Esclaréia, Cardamomo, Pataqueira, Folha de Cidra e Toranja. As notas de coração são Vetiver, Patchouli, Sândalo, Cedro, Cipreste e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar, Musgo, Almíscar, Pralinê e Benjoim.

Brendon Macho Moda - Pocket Parfum

Fora do radar, Pocket Parfum, empresa especializada em contratipos, mas que também possui fragrâncias próprias, apresenta Brendon, em parceria com o youtuber. Tem a nota de limão em destaque.

As notas de saída são Pimenta Rosa, Bergamota, Hortelã, Limão. No corpo Noz Moscada, Gengibre, Jasmim e Cedro e fundo em Patchouli, Sândalo, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Cool Water - Davidoff (1988)

Um perfume aquático, esverdeado e totalmente diurno.

As notas de topo são Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro. As notas de coração são Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Musgo de Carvalho, Tabaco, Cedro e Âmbar Cinzento.

Eau Fraîche - Azza Parfums

Se você procura por um perfume mais exclusivo e que foge do padrão, Eau Fraîche pode ser a melhor escolha. Inspirado em Terre D’Hermes Eau Givrée, pode ser utilizado como perfume assinatura.

No topo traz Cidra, acompanhado de notas de coração em Pimenta Timut e Zimbro e notas de fundo em Notas Amadeiradas e Notas Minerais.

Café Verde Safra - L’Occitane Au Brésil (2023)

Outro perfume lançado este ano e com aroma diferenciado e coringa, que funciona tanto de dia quanto a noite. Suas escolhas de notas fogem do padrão pois além do frescor, traz a nota de café.

As notas de topo são Gengibre, Cardamomo e Pimenta Preta. As notas de coração são Café, Sálvia e Artemísia e as notas de fundo são Patchouli, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Madeira dos sonhos.

Malbec Bleu - O Boticário (2021)

Edte perfume faz parte da linha Malbec, uma das mais conhecidas de O Boticário. Fugindo do padrão desta linha, Bleu foi criado para ser utilizado no dia-a-dia devido às notas aquáticas.

As notas de topo são Aquozone, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são Lavanda, Sálvia e Patchouli e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Sândalo e Âmbar.

