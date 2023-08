Tintura de alecrim e óleo de rosa mosqueta para disfarçar os fios brancos e também tem outros 3 benefícios

Se você cansou das versões tradicionais e quer explorar as alternativas naturais, você deve experimentar esta tintura de alecrim e óleo de rosa mosqueta para disfarçar os grisalhos.

Antes de lançar-se com tudo nela, lembre-se de consultar um dermatologista de confiança para prevenir reações desfavoráveis, principalmente se você sofre de alergias ou tem couro cabeludo sensível.

Qual são os benefícios do alecrim e óleo de rosa mosqueta nos cabelos?

De acordo com estudos citados pela Glamour, foi demonstrado que o alecrim é excelente para estimular o crescimento do cabelo ao ponto de ser chamado de minoxidil caseiro, um medicamento que trata a alopecia androgenética. Além disso, disfarça os cabelos grisalhos com sua tonalidade escura, previne o envelhecimento capilar, controla o cabelo oleoso e a caspa.

Você pode usar a água de alecrim para cobrir os grisalhos Imagem de referência, por Monika en Pixabay.

Por outro lado, o portal especializado iDermo afirma que o óleo de rosa mosqueta permite reparar os cabelos graças ao seu alto teor de vitaminas e ácidos oleicos, que previne a secura das fibras capilares, combate o frizz e favorece o alisado natural. Favorece a circulação na área, evita a descamação e restaura a umidade natural.

Como preparar a tintura de alecrim e óleo de rosa mosqueta para disfarçar os brancos?

Se você já está animada para dar o próximo passo, precisará dos seguintes ingredientes:

3 xícaras de água

½ xícara de alecrim

Óleo essencial de rosa mosqueta

Adicione água a uma panela, juntamente com o alecrim e aqueça em fogo baixo até ferver. Neste ponto, adicione 10 gotas do óleo essencial de rosa mosqueta para que seu cabelo fique hidratado após a aplicação.

Tintura de alecrim e óleo de rosa mosqueta Deixará seus cabelos com muita hidratação e sem raízes brancas (Freepik)

Espere que a mistura se dissolva bem e deixe descansar por meia hora. Coe o líquido, despeje em um frasco com um galho de alecrim e use. Você pode deixar agir durante a noite com uma touca de banho por cima ou, adicionar a um xampu neutro de sua preferência.