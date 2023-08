Relacionamento: 10 formas de tranquilizar uma mente preocupada e inquieta

Para lidar com suas relações no dia a dia, sejam em ambiente familiar, de trabalho, amizade, amoroso ou qualquer outro setor, é importante construir uma base de equilíbrio dos pensamentos. Com sua mente equilibrada, consequentemente a preocupação e inquietude acabam sendo afastadas de sua cabeça.

É comum lidar com pensamentos excessivos, haja vista as preocupações e projeções que colocamos sob nosso cotidiano. No entanto, há de se prestar atenção em relação ao encaminhamento das reflexões, o lugar onde elas podem te levar e se realmente vale a pena alimentá-las.

Quando se está em um cenário onde os pensamentos prejudicam sua performance no dia a dia, seja nos relacionamentos ou atividades individuais, é importante tomar uma atitude. Nestes casos, o ideal é buscar por um profissional da saúde mental, a fim de identificar suas questões de forma personalizada. Sendo assim, será acompanhado com o tratamento necessário.

Leia mais:

10 formas de tranquilizar uma mente preocupada e inquieta

Para o portal Psychology Today, a psicoterapeuta Andrea Wachter abordou sobre as formas de acalmar pensamentos de preocupação. Abaixo você confere alguma dicas:

“No que diz respeito aos nossos pensamentos, há muitas coisas sobre as quais não temos escolha”, diz a especialista. “O que podemos escolher é quantas vezes nos tornamos conscientes da natureza de nossos pensamentos e como reagimos quando percebemos que nossos pensamentos são inúteis, indelicados ou falsos. Se você perceber que está perdido em transe de pensamentos preocupantes, elogie-se por quebrar o transe e tente algumas dessas ferramentas para acalmar a mente.”