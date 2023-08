Os signos mais afetados quando um ex segue em frente

No amor, nem sempre os relacionamentos duram para sempre e em algum momento ambos precisam seguir em frente. No entanto, essa não é uma atitude f[fácil de ser tomada por determinados signos do zodíaco.

Confira quais são:

Áries

O ariano quer sempre ganhar e ter vantagem, inclusive quando se trata de um término. Por isso, se um ex os bloqueia ou segue em frente para sempre, pode ficar com a autoestima afetada. Eles querem ter a última palavra e se sentem muito incomodados se isso não acontece, o que os faz demorar ainda mais para superar essa situação de vez.

Câncer

Quando o canceriano se agarra a algo, ele dificilmente solta. Por isso, esse signo pode passar um bom tempo seguindo os passos de um amor que já não está mais ao seu lado. Isso faz com que ele descubra rapidamente que o outro seguiu em frente, algo que pode afetar bastante seus sentimentos, principalmente se ele tinha esperança de voltar.

Escorpião

Um escorpiano nunca leva um término de forma leve e sempre precisará de cuidado para não ficar obsessivo com o rancor ou com os erros que foram cometidos. Ele passa muito tempo pensando em pistas ou razões que desencadearam no final e se sentirá profundamente ofendido ao ver que o outro seguiu em frente com facilidade.

Peixes

O pisciano pode ser um dos signos que mais se entrega aos sentimentos e pensa muito no término. Ele pode se prender as recordações, mas também tende a se culpar pelo fracasso, o que o faz tentar manter o contato com o outro de alguma maneira. Ao ver que o ex seguiu em frente, ele ainda pode se questionar sobre o que teria feito de diferente e se sente perdendo a chance de recomeçar, o que o afeta bastante.

