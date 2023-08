Moda curvy: 5 looks confiáveis que farão você se sentir bem com suas curvas

Existem certos looks que valorizam ainda mais as curvas, além de criar a ilusão de modelagem. Basta saber quais as principais peças que combinam com o seu tipo de modelo de silhueta e ficará com a autoestima cada vez mais alta.

É claro que não existe uma fórmula para todos os corpos, e não há uma fórmula para atender às nuances de nossos gostos individuais e pessoais, mas existem algumas fórmulas úteis nas quais algumas das garotas curvy mais legais que conhecemos confiam. Então continue lendo para ver essas combinações confiáveis de look.

5 looks confiáveis que farão você se sentir bem com suas curvas

Baggy jeans + blazer

O jeans fica melhor com a cintura mais alta, que sempre alonga as pernas e destaca a cintura e, embora os saltos altos façam algumas de nós se sentirem mais confiantes, esse visual funciona totalmente com tênis. Combinar com uma blusinha grudada e blazer deixa o look além de estiloso, elegante.

Calça pantalona e cropped

Um cropped curto e uma calça pantalona são a melhor escolha para valorizar suas curvas. Revelando a menor parte do seu corpo e sendo uma roupa que funciona para todos os tipos de eventos, esta é uma fórmula perfeita para se apoiar.

Blazer com Cinto + Vestido Midi + Botas Meia

Se você já sentiu que os blazers escondem suas curvas, basta pegar o truque de estilo de colocar uma saia midi lápis para marcar a sua cintura.

Looks monocromáticos com cintura alta

Um look com cintura alta é o ingresso dos sonhos para maximizar as curvas se você quiser valorizá-las ainda mais. A versão monocromática fica melhor ainda por alongar ainda mais o seu corpo.

Saia maxi jeans e camisa

Este estilo de tubo longo é a maneira perfeita para maximizar as curvas e criá-las se você quiser marcar mais o seu corpo. O mais legal é que o estilo de vestido vai bem com sandália, bota ou até mesmo tênis.