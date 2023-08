Mechas de 2023 para disfarçar os grisalhos de forma natural, recomendadas por cabeleireiros

As mechas em tons loiros tornaram-se tendência para esconder os fios grisalhos, especialmente aquelas que se misturam com total naturalidade. É o caso de cores como baunilha, areia, loiro nórdico ou cinzento, todos eles podem ser combinados com outros mais escuros para um cabelo com tons múltiplos.

As melhores mechas para disfarçar os grisalhos

As babylights loiras nórdicas são as mechas ideais para camuflar os fios brancos em cabelos loiros de maneira sutil. São fios finos que se integram perfeitamente aos cabelos prateados, especialmente em tons frios. É um loiro muito popular e espetacular.

Lowlights são um tipo de reflexo que é ideal para cabelos escuros com fios grisalhos. Eles permitem cobrir levemente os cabelos grisalhos e podem ser combinados com mechas money piece para iluminar o rosto.

As mechas servem para todos os tipos de estilo

As mechas loiras derretidas são aquelas feitas a partir de uma técnica de multicolor em que luzes e sombras se misturam no cabelo para fornecer muita profundidade, além disso, é ideal para cabelos com poucos fios grisalhos.

Dark Balayage é um tipo de mechas que deixa a raiz livre quando há cabelos grisalhos, mas os fios iluminados podem ser levantados levemente para se integrar com os fios cinzas na parte superior da cabeça, obtendo assim um resultado mais uniforme.

As mechas ombré também são uma ótima opção para manter as madeixas grisalhas em segundo plano em um cabelo que não é loiro. É uma técnica que permite dar luz aos contornos do rosto através da integração das madeixas grisalhas na parte superior da cabeça.

O balayage invertido é uma técnica ideal para disfarçar os fios grisalhos, pois é uma aplicação que iguala bastante o tom da raiz para que assim as mechas grisalhas não destaquem.