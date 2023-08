Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Sandalphon

Os problemas familiares têm perturbado sua tranquilidade, você deve encontrar um momento para refletir e entender que o perdão é o melhor caminho. Nutra a sabedoria para curar as feridas do seu coração.

Touro - Arcanjo Camael

Não tenha medo das mudanças porque elas são necessárias para corrigir erros e avançar nas metas que você estabeleceu para alcançar a harmonia e a paz de espírito. Tenha muita força de vontade para superar todos os obstáculos que aparecerem em seu caminho.

Gêmeos - Arcanjo Jerathel

Você se sente preso no meio do nada, com sentimentos de culpa pelos erros que cometeu. Não, você deve ficar calmo e saber que fez tudo ao seu alcance. Proteção e forças para seguir em frente.

Câncer - Arcanjo Nuriel

Há muitas coisas que você deve aprender com a generosidade e a humildade que, ao aplicá-las à sua vida, verá mudanças importantes em você. Tenha a paz e calma que você precisa para aquele momento chegar.

Leão - Arcanjo Jofiel

Há momentos em que você não entende que quem está ao seu lado precisa da sua atenção porque se sente fraco espiritualmente. Você tem as palavras exatas para fazê-lo se sentir importante.

Virgem - Arcanjo Haniel

Uma alegria entra em sua vida, é a recompensa por tanto esforço para levar uma vida de amor e fraternidade. Não deixe que os outros por despeito e malícia tirem você do seu caminho.

Libra - Arcanjo Metatron

Não sinta que tudo está perdido, pois sua força de vontade e determinação são suficientes para o tirar de qualquer momento difícil que você está passando.

Escorpião - Arcanjo Remiel

Cuidado com suas palavras, não julgue quem tomou decisões para resolver algo que lhe pertencia. Admita deslizes e trabalhe para corrigir os erros. Invoque o anjo Remiel para guiá-lo com amor e generosidade.

Sagitário - Arcanjo Miguel

Você precisa estar em paz consigo mesmo para poder encontrar uma solução para os problemas que o angustiam. Sua intuição o ajudará a dar os passos certos para seguir em frente. O anjo liberta você das amarras emocionais para que você possa refletir.

Capricórnio - Arcanjo Sariel

Você se sente oprimido por tudo o que está acontecendo ao seu redor. Reflita, busque sua paz emocional para resolver a partir do amor. Esse anjo irá iluminar com sua luz e te dar forças para continuar.

Aquário - Arcanjo Gabriel

Seu coração precisa curar essa ferida e para isso você deve sacudir o passado e dar a volta por cima. Perdoe para poder seguir em frente com amor. Entenda que generosidade e bondade são a solução.

Peixe - Arcanjo Raguel

Você conseguiu avançar em momentos mais difíceis, isso não pode derrotá-lo, então deixe-se ajudar. Aqueles que estão ao seu lado se importam e querem apoiá-lo para retribuir tudo o que você lhes deu. Proteção e intuição estão em seu caminho.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!