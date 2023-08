Cortes Shaggy para cabelos finos em 2023: 10 estilos que trazem volume e rejuvenescem

O corte de cabelo Shaggy é um corte escalado com forma de degradê, em que as camadas superiores são mais curtas do que as inferiores.

Ao contrário do que possa parecer, é um corte de cabelo muito versátil, que pode ser adaptado tanto para cabelos lisos, quanto para cabelos encaracolados ou ondulados.

Nos lisos, permite ganhar densidade e volume; enquanto nos crespos, permite controlar o volume e mostrar as ondas e cachos em todo o seu esplendor.

Para rostos redondos, crie um pouco mais de volume na parte de cima da cabeça.

No caso de rostos alongados, procura-se um pouco mais de volume nos lados para equilibrar as feições.

Corte Bob Shaggy para cabelos finos

Se você estiver procurando um corte de cabelo shaggy fácil de usar e manter, aposte no shaggy bob. A versão com franja lateral é a mais favorecedora.

Corte Bob Shaggy para cabelos finos, com franja aberta

Você também pode optar por uma versão do shaggy bob com franja aberta, tipo cortina. Em qualquer caso, a chave está em escolher o tipo de franja que melhor se adapta à forma do seu rosto.

Cortes Shaggy Lob para cabelos finos

Se você preferir optar por um cabelo um pouco mais longo, o shaggy lob será uma ótima escolha. A medida é muito mais versátil e pode ser preso em diferentes penteados.

Corte Shaggy para cabelos finos com franja desfiada

O shaggy também fica ótimo com o franjeado e é a versão mais 'rock' de todas.

Corte Shaggy para cabelos finos com franja reta

Não podia faltar na seleção um corte de cabelo shaggy acompanhado de uma franja reta.

Corte Shaggy para cabelo fino com franja aberta

Se você deseja um resultado com muito volume, aposte em um shaggy ondulado, com camadas longas e um franja aberta.

Corte Shaggy para cabelo fino e longo com franja reta

Como você pode ver, o shaggy também fica ótimo em cabelos longos. Neste caso, não é possível obter tanto volume, mas é possível adicionar muito movimento e dimensão ao cabelo.

Corte Shaggy para cabelos finos e longos com franja cortina

Outra forma de usar o shaggy longo é sua versão com ondas e franja aberta.

Corte Shaggy para cabelos finos e encaracolados

Se você tem cabelos finos e cacheados, o corte de cabelo shaggy pode ajudá-la a tirar o máximo proveito de seus cachos.

Corte Shaggy para cabelos finos com luzes

O cabelo com mechas nos contornos do rosto fica maravilhoso e realça ainda mais o corte.