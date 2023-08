Colecionador promete pagar até mil reais por uma única nota de Cruzeiro. Será que você tem uma?

Quanto você daria em uma nota de Cruzeiro considerada rara? Ou melhor, quanto você acha que uma nota antiga pode valer entre os colecionadores?

Se você ainda não está familiarizado com a ideia de colecionar moedas ou notas raras, saiba que muitas pessoas possuem este hobby e estão dispostas a pagar altos valores pelo item, principalmente pelos mais difíceis de encontrar.

É o caso do tiktoker ‘Moedas Raras 1994′ que explica que a nota de mil Cruzeiros com uma figura indígena pode valer até mil reais.

Saiba mais a seguir:

Contudo, conforme o canal do Youtube ‘Ozzy Oliveira’, em consulta com o livro de moedas brasileiras, o item pode valer entre R$ 3 e R$ 50, dependendo do seu estado de conservação.

LEIA TAMBÉM: Moeda de Cruzeiro pode valer quase R$ 300 se apresentar pequeno detalhe

Saiba mais sobre o item

Segundo a Associação Amigos do Museu de Valores, a nota em questão foi emitida em maio de 1990 e circulou entre o dia 31 de maio daquele ano a a 15 de setembro de 1994.

A célula homenageia Cândido Rondon, engenheiro militar e sertanista, considerado patrono das comunicações no Brasil, que naquele ano “comemorava o centésimo aniversário de início de suas atividades de exploração geográfica e implantação de linhas telegráficas em longínquas regiões, integrando-se ao restante do país”, conforme diz o texto.

Já do outro lado a nota traz um casal indígena de Karajás, habitantes das margens do rio Araguaia.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Velho Barreiro lança cachaça de R$ 1 milhão; saiba o motivo do alto valor

⋅ Raridade! Confira 7 moedas brasileiras que possuem um valor BEM ALTO

⋅ Confira a moeda de 5 centavos que pode valer R$ 550 se apresentar pequeno detalhe