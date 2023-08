As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (23), segundo o tarot Foto ilustrativa - Pexels - KoolShooters

Chegamos oficialmente na metade de mais uma semana e o que acha de conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo? Se disse sim, veja a seguir as revelações para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Nem tudo é trabalho, Leão, e as cartas do tarot reforçam que esta quarta-feira (23) é o dia que você deve tirar para relaxar, dentro do possível, e cuidar mais de si e de sua saúde tanto física quanto mental.

Quando falamos sobre o campo amoroso, uma energia positiva entra em sua vida nos próximos dias, então aproveite este ciclo para melhorar ainda mais sua relação com seu parceiro.

Virgem

É melhor estar preparado, Virgem, pois se aproximam alguns conflitos no campo profissional, algo que demandará que respire fundo e que tenha bastante paciência. Diante disso, não esqueça de confiar em sua intuição e de buscar apoio daqueles que ama. Lembre-se que você não está sozinho.

+ Inclua mais conteúdos de nosso portal em sua lista de leitura:

Libra

A criatividade será um dos pontos-fortes da pessoa de Libra neste novo dia, o que consequentemente traz uma ótima oportunidade para tirar planos do papel e se destacar.

Além disso, assim como outros signos, Libra deve estar preparado, pois as oportunidades podem chegar no campo profissional.

Escorpião

É possível que você se veja em um cenário de conflitos internos e dúvidas nesta quarta-feira (23), Escorpião, e para ultrapassar qualquer desafio será preciso que confie em sua intuição antes de tomar qualquer decisão importante.

Sobre o amor, as cartas reforçam para que tenha uma comunicação mais aberta e sincera com seu parceiro.

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais recomendações de nosso site: