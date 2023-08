5 perfumes nacionais OBRIGATÓRIOS em uma coleção feminina

O sonho de todo amante de perfume é montar uma coleção de respeito, concorda? Contudo, ter muitos perfumes não é uma tarefa fácil, pois uma grande parcela deles possuem preços que podem fugir do orçamento.

Contudo, é possível ir escolhendo as fragrâncias mais ‘importantes’ e ver o acervo ir tomando forma aos poucos. E se você deseja descobrir quais são os perfumes nacionais que toda mulher deve possuir, segundo um especialista, confira a lista seguir feita por Taiguara Almeida.

Make Me Fever Gold - Mahogany (2014)

As notas de topo que compõem esse perfume são Lichia e Bergamota. No coração ele traz notas de Rosa, Lírio-do-Vale e Gerânio e no fundo fundo são Rosa, Almíscar Branco e Cedro.

Grace La Rose Sublime - Hinode (2017)

No topo traz notas de Framboesa, Bergamota e Lichia, seguidas no coração de notas em Rosa de Grasse, Violeta e Magnólia e finaliza com de Caramelo, Âmbar e Patchouli.

Ilía Completa - Natura (2023)

Pataqueira, Bergamota, Pimenta Rosa e Mandarina são as notas que estão no topo deste perfume. O coração é composto por Jasmim, Paramela, Peônia, Rosa e Flor de Laranjeira e nas notas de fundo aparecem o Almíscar, Patchouli, Cedro, Sândalo, Âmbar e Baunilha.

La Victorie - Eudora (2018)

Com uma composição simples, esse perfume é composto pelas seguintes notas: Bergamota; Peônia e Baunilha.

Elysée - O Boticário (2015)

No topo apresenta notas de Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Canela, Framboesa, Maçã e Gelado de Fruta. No coração possui as notas de Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang e finaliza com fundo em Patchouli, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Íris, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

