Sofrendo com colesterol alto? Aprenda a fazer este suco natural poderoso com 3 ingredientes Foto ilustrativa - Freepik - @jcomp

Não é segredo para ninguém que além do acompanhamento médico frequente, existem algumas alternativas alimentares que ajudam a cuidar da saúde e tem impacto positivo quando falamos de colesterol alto, não é mesmo?

Sobre o ponto citado acima, queremos convidá-lo a aprender a preparar uma deliciosa receita de suco natural caseiro que conta com poucos ingredientes e fica pronto em minutos seguindo alguns passos simples. As informações são do portal Mejor con Salud.

Suco natural para o colesterol alto

Ingredientes:

3 ramos de salsinha;

2 folhas de espinafre;

4 cenouras.

+ Você também pode se interessar por estes conteúdos de nosso site:

Modo de preparo:

Se tiver uma centrífuga de alimentos, basta que processe os itens, extraindo o suco e consumindo-o;

Agora, se não tiver, lave os ingredientes e corte em pequenos pedaços, adicionando-os posteriormente no liquidificador, somando com água;

Feito isso, será a hora de bater até formar uma mescla homogênea;

Se quiser, adicione gelo;

Tome então seu suco de maneira imediata.

Não se esqueça disso!

Lembre-se que o conteúdo tem a proposta informativa e não visa assegurar diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas ao médico. Seja para tratar o colesterol alto ou outras condições, é preciso que mantenha o acompanhamento regular com um profissional.

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais conteúdos de nosso portal: