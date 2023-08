Relacionamento: 7 sinais de que você é uma pessoa mentalmente FORTE

A jornada do autoconhecimento proporciona diversas descobertas sobre si mesmo, haja vista o modelo de explorar seu verdadeiro eu e como aprender a se autorrelacionar. Durante esse percurso, é importante saber reconhecer o status da sua força mental.

Antes de lidar com o mundo do lado de fora, é importante saber como se relacionar consigo mesmo. Tendo isso em vista, o processo do autoconhecimento será ainda mais fluido e natural. Em consequência, poderá haver muitos sinais de força mental.

Para o Psychology Today, a doutora e especialista Alice Boyes deu alguns exemplos de sinais que expressam a existência da força mental, podendo ser percebido em si mesmo ou até no outro.

“Culturalmente, muitas vezes vemos representações bastante estreitas de força mental. Freqüentemente, é apenas equiparado a manter os hábitos e a autodisciplina. No entanto, a força mental é mais ampla do que isso e abrange a flexibilidade mental, bem como a aderência”, explica a especialista.

7 sinais de que você é uma pessoa mentalmente FORTE

1. Você pede (e aceita) conselhos

Mostra que existe abertura e você está disposta e capaz de adaptar pensamentos e informações por meio da flexibilidade.

2. Articulação de estratégias

Saber gerenciar e expandir suas estratégias para lidar com os estresses e desafios da vida sem se limitar com fórmulas ineficazes.

3. Dividir uma tarefa complexa

Abraçar tarefas desafiadoras e saber gerenciá-las por etapas menores, a fim de reduzir o sentimento de sobrecarga. Com o tempo, sua confiança aumenta, bem como suas habilidades.

4. Você gosta de ver o próximo ter sucesso

Quando você não se incomoda com as conquistas alheias e demonstra felicidade por elas (seja de amigos, familiares ou qualquer pessoa de algum ciclo), isso demonstra segurança de si mesmo ao invés de ameaça.

5. Gosto pelo aprendizado

Aprender coisas novas auxilia no acréscimo da força mental e ajuda a proteger contra os efeitos mentais da doença e do envelhecimento.

6. Surgem ideias surpreendentes

Ter ideias interessantes é um sinal de força mental, bem como ser exposto a novos conceitos e refletir sobre eles (seja por podcasts, leituras, conversas etc).

7. Enxergar suas qualidades

Saber reconhecer seus pontos fortes e como podem ser aplicados entram na gama de ações benéficas à força mental. Assim, poderá usá-los nas tarefas de uma maneira positiva e natural a si mesmo.