Moeda de Cruzeiro pode valer quase R$ 300 se apresentar pequeno detalhe

O que você faria se descobrisse que uma moeda antiga que aparentemente não vale muito pode render ao proprietário um bom dinheiro?

Isso é o que acontece com a moeda que você confere a seguir e com várias outras, que pode subir e muito o seu valor caso apresente alguns detalhes raros.

O item em questão é a moeda de 20 centavos de Cruzeiro do ano de 1975. Segundo o TikTok ‘RNF Coleções’, o objeto pode valer bem mais do que parece, mas para isso precisa apresentar defeito.

Saiba mais sobre a moeda e quanto ela vale

Segundo o catálogo de moedas brasileiras, o item foi produzido em dois metais diferentes: cuproníquel e aço inoxidável.

Caso a moeda não apresente nenhum defeito, ela costuma ser negociada nos valores de R$ 1,50 até R$ 2,50. Mas se você for o sortudo que estiver sob a posse de uma moeda de 1975 com o reverso invertido seu valor pode subir para R$ 280, se seu estado de conservação for considerado flor de cunho, ou seja, sem nenhuma marca de uso.

Outro erro que pode ser encontrado é reverso horizontal na moeda de 1978, neste caso podendo valer até R$ 200.

Veja mais detalhes a seguir:

Confira a moeda de 5 centavos que pode valer R$ 550 se apresentar pequeno detalhe

As moedas estão cada vez mais desuso, devido a praticidade de efetuar pagamentos com cartões de crédito e débito ou até mesmo com o próprio celular.

Contudo, ainda existem aquelas pessoas que sempre andam com uma moedinha no bolso, ou até mesmo aquelas que colecionam esse tipo de item.

Se você faz parte desse segundo grupo, uma boa dica é começar a olhar mais de perto as moedas que você tem e ficar atento a possíveis erros que podem agregar valor ao objeto, conforme o exemplo a seguir.

Moedas valiosas do Real que agregam bons valores para colecionadores de moedas confira a 5 centavos 1994 mula que pode chegar no valor agregado de r$ 300,00, moedas com erro de troca de cunho são conhecidas também como hibrida ou cabecinha. #moedascomdefeitos #moedas pic.twitter.com/rmoDXKUlxe — Numismática Wellington Novos Colecionadores (@WellingtonWhf) August 12, 2023

