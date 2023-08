Moda: 5 tendências de acessórios que todas as fashionistas estão usando no momento

Os acessórios são a melhor forma de elevar um look gastando pouco e inovando muito. Por isso, é sempre bom ficar atenta às tendências quando se trata de bolsas, sapatos, joias e todos os outros complementos de roupa, para transformar um look básico em um visual deslumbrante com apenas alguns acessórios.

Por isso, se você quiser ver as últimas tendências de acessórios, basta olhar para as contas das celebridades e fashionistas, ou continuar lendo aqui para ficar por dentro! Veja abaixo o que as celebridades da moda estão usando.

5 tendências de acessórios que todas as fashionistas estão usando no momento

Brincos dourados ousados

Brincos delicados deram uma pausa de longa data e Hailey Bieber recebeu o memorando. Na verdade, ela pode até ter renovado a tendência. Esses maxi brincos são inspirados nos anos 80 e voltaram com tudo!

Bonés de beisebol

Dua Lipa é a rainha das tendências de acessórios, como prova este recente look de praia. Os bonés de beisebol estão na moda há várias temporadas, mas sua popularidade só aumenta.

Colares de cordão

Colares de cordão com pingentes tomaram o mundo da moda de joias no último verão europeu. É o estilo perfeito para levar para as férias e fica especialmente chique com uma regata ou top tomara que caia.

Óculos de sol ovais

Óculos de sol ovais inspirados nos anos 90 são, além de lindos, estilosos. Por isso não é de surpreender que inúmeras celebridades e fashionistas usem a tendência.

Cintos

Para usar o cinto, quanto mais básico, melhor. É isso mesmo - os cintos são a tendência mais cíclica que temos, mas atualmente todo mundo está gravitando em direção aos simples que adicionam uma vibração vintage a qualquer combinação.

