Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 21 a 25 de agosto de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de agosto de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 21 a 25 de agosto de 2023:

Áries

Hora de romper com o que te machucou, principalmente aquele amor que não era para você e só tirou energia positiva. Não se limite mais e vá em busca do sucesso.

Você deve colocar cada pessoa em seu lugar e não deve se deixar envolver em nenhum tipo de fofoca, muito menos trabalho. Serão dias de transformação positiva.

Você sente falta do seu parceiro, mas o distanciamento terminará. O ariano solteiro encontrará um amor que será muito compatível. Cuide mais da saúde.

Touro

Momento de crescer e realizar qualquer tarefa que tenha em mente, apenas tente ser discreto para não atrair energias negativas.

Você deve continuar seus estudos, pois isso o ajudará a crescer no trabalho. Em assuntos familiares, lembre-se de que você é o pilar e isso indica que você terá que ajudar a resolver alguns problemas.

Mantenha a tranquilidade. Um amor do passado pode pedir uma segunda chance, lembre-se que todos erramos, mas é preciso refletir. Um novo amor chegará.

Gêmeos

Você deve ter cuidado com as decisões que toma e pensar duas vezes no que vai fazer para não ter contratempos depois. Saiba que você está no caminho certo com esse relacionamento.

Os solteiros encontrarão um amor que será muito compatível. Cuidado com problemas de saúde envolvendo hormônios ou doenças sexualmente transmissíveis.

Cuidado com as traições no trabalho, procure ser discreto e não se meter nos problemas dos outros.

Câncer

Você terá dificuldades em questões de trabalho ou estudos, por isso deve manter a calma e ser muito prudente no que comenta sobre os outros. Dê sua opinião com cautela e só se for perguntado.

Você crescerá financeiramente e poderá comprar algo. Uma boa fase no amor, especialmente se estiver em um relacionamento. Não hesite e saiba que irá prosperar.

Leão

Momento ideal para mudar de emprego ou iniciar um projeto que planejou. Você está passando por um estágio de abundância.

Um amor sincero entra em sua vida e você pode se apaixonar. Algumas dificuldades devido ao ciúme podem aparecer; tente não agravar essa situação. Dinheiro extra chega, pois a sorte é multiplicada.

Leve uma vida mais simples. Um favor será pedido. Não brigue mais no trabalho, lembre-se que você não está sempre certo, então tente medir todas as situações que surgirem e agir com calma.

Virgem

Você resolverá questões legais ou problemas pendentes. A energia positiva aumenta e um desejo muito importante pode ser realizado.

Hora de cuidar mais de sua família ou parceiro. Não descuide dos laços amorosos, pois pode se arrepender depois. Você recebe um convite para viajar ou trabalhar fora; vise em crescer economicamente.

Tenha cuidado com acidentes e tente ser cauteloso na rua. Você compra algo e volta a estudar, o que fará muito bem para o seu futuro.

Libra

Hora de nutrir o amor próprio. Seu signo sempre cuida dos outros e isso às vezes te desgasta como pessoa, mas é hora de você cuidar de si mesmo.

Chance de começar uma família. Para os librianos solteiros, chega um amor muito compatível. Esta semana você terá reuniões de última hora para mudar de posição ou projetos.

Uma viagem com seus amigos. Seu melhor momento começa e a boa energia toma conta. Você vai pensar com quem vai ficar na vida, sobretudo, vai refletir sobre esses dois amores que te cercam; fique com aquele que te faz sorrir, pois sempre te fará feliz.

Escorpião

Cuidado para não sentir sobrecarregado com o trabalho e a pressão, lembre-se que seu signo quer fazer tudo ao mesmo tempo, então você precisa relaxar e se organizar melhor.

Um pedido chega. Tenha cuidado com dores de cabeça ou dores no peito, procure ir ao seu médico em caso de sintomas. Você compra passagens para uma viagem e curte momentos.

Você é muito intenso em assuntos de negócios ou projetos de trabalho e isso o torna sempre bem-sucedido, mas é importante descansar também.

Lembre-se de dar tempo ao tempo, ainda mais no amor.

Sagitário

Hora de fazer mudanças em sua vida, pois a força espiritual estará do seu lado e você deverá aproveitá-la. Qualquer problema será resolvido. Uma viagem importa.

Você é muito carismático e gentil com as pessoas, mas isso gera inveja ao seu redor. Procure se proteger para que a energia positiva cresça. Você recebe dinheiro por um pagamento atrasado.

Tenha cuidado com os acidentes. Um ex pode retornar para tentar voltar, então esclareça a situação. Você se prepara para uma ocasião especial.

Capricórnio

A sorte está ao seu lado e seu signo entrará na melhor época do ano. Portas abertas para fazer negócios e consolidar projetos. Futuro financeiro positivo.

Tenha cuidado com problemas renais ou infecções sexualmente transmissíveis. Você é bom em ajudar os outros sem receber nada em troca, mas deve escolher bem os amigos e não deixar gente aproveitadora se aproximar.

Não se desentenda com quem ama e tente encontrar a melhor solução para os problemas. Uma chama reascende e a vida amorosa terá frutos importantes. Mudanças.

Aquário

Seu lado místico, intuitivo e persuasivo estará muito em alta, para que você possa sentir o que está por vir para o seu futuro.

Lidere e aproveite essa virtude para ser grande na vida. É hora de economizar para o seu futuro e construir um patrimônio. Você recebe um reconhecimento de trabalho. Cuidado com problemas de relacionamento, não seja tão ciumento, lembre-se que todos precisamos de espaço.

Vendas e dinheiro extra. Um amor entrará em sua vida quando um rancor ou trauma do passado for superado.

Peixe

Aproveite para desafiar ainda mais em objetivos e fazer com certa ousadia seus planos darem certo. Viagens podem chegar. Chance de conhecer pessoas de outros lugares.

Você pensa em se casar e começar uma família. Tente colocar afazeres e a vida financeira em ordem. Não seja rancoroso e aprenda a esquecer para já não dar importância a situações passageiras.

Para os solteiros um amor virá e será o par ideal. Tente não confiar muito em seus colegas de trabalho, pois um deles não é sincero. Sorte em projetos e negócios. Um amor pode partir.

