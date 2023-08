Concorda? Estes são considerados os 4 melhores perfumes da linha Natura Homem

A linha Homem, da empresa de perfumes Natura, é sem dúvida uma das mais clássicas e mais consumidas em solo nacional.

Contudo, com muitos anos no mercado e com novos lançamentos periodicamente, fica difícil reankear quais seriam os melhores perfumes da linha.

O youtuber ‘Taiguara Almeida’ aceitou o desafio e listou os 4 melhores perfumes Natura Homem. Confira a seguir!

Homem Verum (2018)

As notas de topo são Sálvia, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de coração são Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim e as notas de fundo são Camurça, Copaíba, Baunilha, Íris, Vetiver, Cashmeran, Cedro, Almíscar e Sândalo.

Homem (1997)

No topo este perfume leva Gengibre, Bergamota e Noz-moscada. Já no coração possui Maçã, Pera e Pêssego e no fundo notas de Cedro, Almíscar e Sândalo.

Homem Madeiras (2015)

Bergamota, Noz-moscada, Gengibre e Cardamomo são as notas de topo. Madeiras Transparentes, Folhas de Violeta e Flor e Íris estão no coração e Vetiver, Cedro, Cashmeran e Âmbar no fundo.

Homem Especiarias (2016)

As notas de topo são: Laranja, Mandarina, Bergamota, Limão, Toranja e Folhas de Ruibarbo. As notas de coração são: Pimenta Branca, Pimenta Preta, Gengibre, Noz-moscada, Coentro, Elemi e Gerânio. As notas de fundo são: Vetiver, Cedro, Patchouli, Benjoim e Almíscar.

5º Homem Tato (2021)

As notas de topo são Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli e as notas de fundo são Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

4º Homem Essence (2016)

No topo leva Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. Já no coração possui Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e no fundo notas de fundo Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Para o youtuber, o top três melhores perfumes da linha são:

3º Homem Neo (2022);

2º Homem Dom (2019);

1º Homem Elo (2023).

