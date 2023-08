5 perfumes nacionais SUPER ELOGIADOS e de marcas diferentes

Com inúmeras marcas de perfumes, seja nacionais ou importadas, escolher um perfume para representar cada uma delas é uma tarefa difícil, mas muitos youtubers e especialistas criam suas próprias listas pessoais para ajudar o seus seguidores e também os consumidores.

É o caso de ‘Ander Style Perfumes’, que listou os 5 perfumes nacionais de cada marca mais elogiados. Veja a lista a seguir e se você concorda com a seleção.

Far Away Infinity - Avon (2016)

Com um aroma que lembra o perfume Olympea, de Paco Rabanne, esta fragrância é uma boa escolha para quem deseja adquirir um nacional com um bom custo-benefício e que se assemelha a um importado, porém com estilo mais doce.

As notas de topo são Gardênia, Bergamota e Cravo-de-Defunto. As notas de coração são Jasmim, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Patchouli.

Claudia Leitte - Jequiti (2010)

De acordo com o youtuber, seu aroma traz um estilo de bebida chique.

No topo traz Passas, Pêssego, Cassis e Bergamota, acompanhadas de um coração em Gengibre, Pimenta Rosa, Rosa e Jasmim e fundo em Patchouli, Âmbar, Baunilha e Sândalo.

Gigi - Avatim (2017)

Para quem prefere um perfume frutado, Gigi é uma ótima escolha. Sua nota de destaque é a seriguela, mas se engana que este é um perfume diurno, já que seu aroma combina mais com a noite e com climas frios. É comumente comparado com Ange ou Démon, de Givenchy.

Figo, Romã e Seriguela são as notas de topo. Jasmim, Orquídea e Lírio estão nas notas de coração e Almíscar, Âmbar e Cedro no fundo.

Egeo Vanilla Vibes - O Boticário (2020)

Com um alto poder de fixação, essa é uma fragrância adocicada, com a presença marcante do aroma de baunilha.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Frutas Vermelhas, Bergamota e Folhas Verdes. As notas de coração são: Coco, Lírio-do-Vale, Pétalas de Rosa e Cyclamen. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar, Âmbar e Cedro.

Samia - Thera Cosméticos (2020)

Thera é uma empresa focada em contratipos, mas também possui aromas autorais. No caso de Samia, seu aroma lembra limpeza, lembrando até sabão em pó e amaciante, segundo Ander.

A nota de topo são Cítricos. As notas de coração são Notas Florais, Notas Oceânicas e Frutas e as notas de fundo são Almíscar, Samambaia e Âmbar.

