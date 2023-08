Velho Barreiro lança cachaça de R$ 1 milhão; saiba o motivo do alto valor Imagem: g1/divulgação

A Velho Barreiro resolveu inovar com um item diferenciado para seus consumidores com um grande poder aquisitivo. Em maio, a empresa lançou a VB Platinum, destilado de 700 ml que segundo o g1 pode valer US$ 180 mil, quase R$ 900 mil.

“A cachaça milionária é toda preparada de forma especial. Começa pelo líquido, que é produzido em alambique, de forma artesanal, até ser reduzido a um teor alcóolico entre 39% e 40% e depois vai para tonéis de uma madeira especial, a amburana, onde fica armazenado por cerca de quatro anos, envelhecendo para que o sabor seja mais adocicado e floral”, diz o texto.

Por que tão cara?

Mesmo com um processo de fabricação complexo, o que torna o item caro é a embalagem coberta de ouro rosé e pequenos diamantes.

“Uma verdadeira obra de arte”, disse o presidente da empresa e idealizador da garrafa, Cesar Rosa, que também explicou que o item foi feito por um ourives.

A VB Platinum possui apenas uma unidade fabricada, mas segundo o empresário, existem algumas consultas de clientes fiéis pelo item luxuoso.

Versão acessível

Para aquelas pessoa que não possuem todo esse valor para desembolsar em uma única garrafa, a empresa lançou uma versão mais acessível no valor de R$ 230. A bebida é a mesma, o que muda é a embalagem.

Em entrevista ao site, Mauricio Maia, especialista em cachaças, disse que a bebida é “boa e que obedece a todos os padrões de qualidade de uma bebida do tipo” e que o valor cobrado é justo e “dentro do que o mercado pratica”.

