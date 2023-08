Unhas francesas brancas com pedras que irradiam glamour no outono 2023

Se houver uma maneira de elevar as unhas francesas brancas é adicionar pedras, o que lhe dará um extra de glamour na outono de 2023.

E isto não significa deixar de parecer elegante ou sofisticado, pois há maneiras de fazer com que nossa manicure tenha destaque aplicando o princípio de que menos é mais.

Unhas francesas brancas com pedras para este outono 2023

Com pedrarias na base

Um design delicado e elegante que combine com tudo é levar as unhas com uma bonita base nude e, além disso, adicionar pedraria prateada que lhe dá brilho e harmonia.

De imediato, suas mãos parecerão luxuosas e glamourosas, sem muito esforço, pois visualmente tudo se complementa muito bem com as pedras na base, fazendo com que as mãos pareçam mais amplas.

Por toda a base

Mas se você quiser um modelo menos estruturado e onde a criatividade tem mais protagonismo, aplique sua base nude ou brilhante e desenhe algumas linhas nas pontas no tom branco que mais lhe agradar, seja lápis intenso ou mais claro como leite.

Acima, adicione várias pedras prateadas ao longo da tela e não se esqueça de selar com top coat transparente. Ficará espetacular e elegante sem muito esforço, mostrando que há muito glamour na simplicidade.

Combinadas

Mas se você não conseguir escolher apenas um modelo de unhas francesas brancas com pedras para este outono 2023, então combine todos eles!

Atualmente, as tendências nos incentivam a deixar a imaginação voar com muita ousadia, então você pode misturar o melhor dos dois mundos: uma base lisa, pontas francesas, pedrarias, degradês tipo ombré e até toques de folha prateada que também estão muito na moda.

Qualquer estilo que você desejar usar parecerá luxuoso e favorece tanto as unhas curtas quanto as longas, então não tenha medo de experimentá-las.