Princesas também usam tênis: o look simples com o qual Kate Middleton quebrou as regras da realeza

A Princesa de Gales, Kate Middleton, é uma das mulheres mais elegantes da realeza, pois sempre se destaca pelos seus looks de vestidos e calças sofisticados.

Muitos chegaram a compará-la até mesmo com o estilo sóbrio da princesa Diana, e nunca a viram desarrumada ou mal vestida.

No entanto, recentemente ela foi vista com um visual muito simples e básico, o que surpreendeu a todos ao mostrar seu lado mais real e simples.

O simples look de Kate Middleton que deixou de lado as regras da realeza.

Kate Middleton compareceu há alguns dias no Festival de Música de Houghton e lá foi captada com um visual muito simples, deixando de lado as regras da realeza.

A Princesa de Gales usou uma calça ajustada com um suéter simples de manga comprida com decote Bardot na cor preta.

Kate usou este traje com tênis brancos, e seu cabelo estava solto e liso, com grandes brincos dourados.

"Ótimo. Uma vida normal quando pode 🔥", "que bonita ela parece tão simples", "essa mulher é perfeita até mesmo quando não está tão elegante e formal", "Kate fica divina com qualquer coisa que ela use", "até mesmo com um roupão ela ficaria linda, ela é divina", "adoro vê-la tão simples e real, nem assim ela perde a classe", foram alguns dos comentários nas redes.

A famosa compareceu ao festival ao lado do marquês e da marquesa de Cholmondeley em Norfolk, e foi com este traje simples porque não estava preparada para ir ao evento.

E é que a princesa estava jantando com os seus vizinhos em Norfolk, quando mencionaram a ideia de ir ao festival, e apesar dela não ter muita vontade de ir e até mesmo estar nervosa, ela discutiu com os seus oficiais de proteção e decidiu comparecer.

Por isso, ela usou este look simples e que se afasta de seus atuais elegantes e formais, mas de igual forma ela parecia linda e perfeita.