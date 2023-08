Os coletes são a peça do momento! Saiba 3 formas de estilizá-las

Os coletes estão em alta no mundo da moda e do estilo pessoal. A variedade da peça, com diversos designs consegue mudar e modernizar completamente um visual. Se você ainda não arriscou looks com essa peça, chegou o seu momento.

Destacamos três maneiras de estilizar um colete, com os principais estilos que estão bombando na internet e as melhores combinações que os acompanham, para que você possa usar alguns desses truques de criação de looks. Continue lendo para saber formas de estilizar este versátil favorito das amantes da moda.

3 formas de estilizar vestindo colete

Colete + saia + camiseta

Um dos truques de estilo mais antigos dos looks com colete, é combiná-los com uma camiseta branca. Os coletes são a oportunidade perfeita para experimentar. Por exemplo, você pode colocar seu colete favorito sobre uma camiseta e combiná-lo com uma saia rodada e ficar elegante e estilosa. Para ficar ainda mais legal, opte por um colete estampado, como na imagem acima.

Colete + calça jeans

Os coletes são um ótimo substituto para qualquer um dos seus tops. Você pode brincar com a parte de baixo que decidir usar. Essa opção nós realmente gostamos: usar o seu colete favoritos com calça jeans larga, ou saias maxi jeans, calças cargo e muito mais. Se inspire e ouse!

Coletes com sobreposições

As sobreposições sempre têm uma maneira de parecer completamente chique. Há algo perfeito e sofisticado em um colete de malha com uma camisa por baixo. As opções de looks estão se tornando cada vez mais fáceis de encontrar à medida que os coletes aumentam em popularidade. Esse visual é ótimo para configurações ou eventos profissionais que exigem roupas ligeiramente elevadas.

