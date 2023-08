Cabelos grisalhos: shampoo de vinagre e camomila ajuda a fugir do branco sem química

Se quiser uma solução rápida e eficaz sem passar pelos processos de coloração, apresentamos este shampoo de vinagre e camomila para os cabelos brancos.

Quem já o experimentou garante que seu efeito matiza os cabelos grisalhos e dá uma aparência bonita ao cabelo, afastando aqueles tons amarelados e desbotados que adquire com o passar do tempo.

Lembre-se de consultar primeiro um dermatologista ou especialista na área antes de ceder aos remédios naturais, pois assim evitaremos reações desfavoráveis ​​como alergias ou couro cabeludo sensível.

De acordo com o Instituto Médico Man, o vinagre no cabelo promove a saúde do seu cabelo sendo um regulador do pH, ajudando-o a ficar em melhores condições. “Com suas vitaminas B e C e minerais, oxigena o folículo capilar e mantém o couro cabeludo livre de resíduos”, explicaram.

Vinagre de manzana. Vinagre de manzana para desinflamar el estómago. / Foto. Dreamstime

Por outro lado, um estudo de Matkar NM (2000), citado em We Are Provital, confirmou que "pelo menos 5% de camomila ou uma quantidade equivalente de extrato criam um efeito de brilho e clareamento nos cabelos". É refrescante, purificante e antisséptico.

Como preparar o shampoo anticaspa de vinagre e camomila para as cinzas?

Para realizar esta preparação, você precisará de uma bolsa de camomila, 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, água e duas colheres de sopa de mel.

Ferva água em uma panela e coloque o saquinho de erva-cidreira para preparar uma infusão. Depois de alguns minutos, retire o saquinho e adicione o mel e o vinagre de maçã.

Baño de manzanilla para la buena suerte Imagen de Azerbaijan Stocker en Freepik

Remova todos os ingredientes até obter uma preparação homogênea. Aplique a preparação nas partes dos cabelos que deseja matificar e deixe agir por cerca de 15 a 20 minutos antes de lavar. Retire bem e tente fazer isso à noite para não ter contato com o sol enquanto possui a mistura no couro cabeludo. Não abuse da sua repetição.