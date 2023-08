As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda-feira (21), segundo o tarot Foto ilustrativa (petr sidorov)

Mais um dia já se iniciou e para enfrentá-lo da melhor forma queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo do zodíaco. Então, sem mais delongas, veja a seguir a mensagem para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Esteja preparado, pois nesta segunda-feira (21) você atingirá um objetivo que há tempos esperava. Além disso, será um período carregado de boas energias, no qual também poderá entender algo que deixava sua mente em conflito. É hora de enxergar as coisas com mais clareza.

Virgem

É hora de cuidar de sua saúde, tanto física quanto mental, pois seu corpo dará sinais de que precisa descansar. Em contrapartida, a segunda-feira (21) será marcada por períodos de luz em sua vida e oportunidades que aparecerão em seu caminho.

Libra

Após dias de paz e felicidade, é melhor estar preparado, pois a sua segunda-feira (21) será intensa e marcada por conflitos no campo profissional. Tome cuidado também com o campo financeiro e aprenda a ter mais paciência em sua rotina.

Escorpião

Embora de uma forma geral o dia da pessoa de Escorpião seja tranquilo, as cartas do tarot ressaltam que será um pouco difícil e entediante entregar todas as tarefas que precisa. Sabe aqueles dias em que daria tudo para estar em outro lugar? Pois então! Assim será a segunda-feira (21) da pessoa deste signo.

