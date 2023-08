5 perfumes nacionais para você dar uma oportunidade ainda este ano

Você é fá da marca Natura e está afim de adquirir novos perfumes para a sua coleção? Que tal escolher uma fragrância com bom custo-benefício?

A lista a seguir traz 5 perfumes da marca que, segundo o youtuber Silso Santos, apresentam um bom preço. Confira!

Essencial Supreme

As notas de topo são: Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são: Violeta, Ylang Ylang, Íris, Jasmim Sambac e Rosa Damascena. As notas de fundo são: Baunilha, Ishpink, Patchouli, Almíscar, Sândalo, Mirra, Ambreta, Cenoura e Cedro.

Luna

As notas de topo são: Mandarina Italiana, Frutas Vermelhas, Pimenta Rosa, Pêssego, Maçã, Ameixa e Extrato de CO2. As notas de coração são: Óleo de Rosa, Óleo de Rosa Turca, Jasmim Sambac, Jasmim Egípcio, Néroli tunisiano e Violeta. As notas de fundo são: Patchouli, Cedro, Almíscar, Notas Doces, Baunilha, Maltol, Âmbar e Extrato de CO2.

Ilía Secreto

As notas de topo são: Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são: Jasmim, Orquídea, Frésia e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

Essencial Elixir

As notas de topo são: Cítricos, Pera e Frésia. As notas de coração são: Rosa, Violeta e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Patchouli e Almíscar.

Una Somos

As notas de topo são: Laranja e Bergamota. As notas de coração são: Davana, Rosa e Jasmim. As notas de fundo são: Baunilha e Sândalo.

