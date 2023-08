Cortes de cabelo para mulheres em 2023: os dois estilos que destronaram o corte bob e são a nova tendência

O corte de cabelo bob tem vários anos como o mais procurado nos salões de beleza por sua versatilidade e conforto, mas em 2023 duas de suas novas versões chegaram para tomar parte desse mercado e se tornar tendência, o corte sharp e o corte slob.

Corte de cabelo Sharp

O termo "sharp" significa preciso e limpo. É um corte que geralmente tem linhas bem definidas, criando um aspecto polido e arrumado. Esse termo pode variar de acordo com as tendências e a interpretação dos estilistas, mas, em geral, um corte de cabelo “sharp” busca obter linhas e contornos bem definidos.

O corte de cabelo sharp combina o glamour do clássico corte bob reto (geralmente na altura da mandíbula) em combinação com um cabelo super polido, ultra liso e muito brilhante.

Você pode usá-lo polido e sofisticado, com efeito molhado para trás e pontas para fora, com a linha do lado ou com a linha no meio.

Corte de cabelo Slob

O termo slob vem do inglês "shoulder-length bob" e é definido como uma variante relaxada do clássico corte bob.

Ele tem um estilo despojado, com pontas irregulares e muitas vezes é usado com uma textura ondulada ou ligeiramente encaracolada. É um visual moderno e casual que pode ser adaptado para diferentes comprimentos e tipos de cabelo.

Você pode usar o corte de cabelo slob fresco e desarrumado, com ondas e na altura dos ombros, com franja cortina e pontas desfiadas.

Diferenças entre o Sharp e o Slob

A principal diferença reside no estilo e aparência que se busca alcançar: o “slob” tem um enfoque mais informal e desarrumado, enquanto o corte de cabelo “sharp” visa um aspecto mais limpo e preciso.