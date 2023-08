Cortes de cabelo bob para mulheres com 50 a 60 anos: 3 estilos mais rejuvenescedores e favorecedores 2023

Se você tem mais de 50 anos e quer se ver como se tivesse 40, a melhor opção é apostar em um corte bob. Existem muitas versões, cada uma adequada ao tipo de rosto, quadrado, redondo, retangular, em forma de coração, com camadas ou franja, você consegue a diferença.

Esse corte que se impôs durante a pandemia de 2020 e continua sendo tendência em 2023, renova o rosto e não precisa de manutenção contínua, nem mesmo para secar depois de tomar banho.

Além disso, um bob pode fazer a diferença, pois você nunca ficará desarrumada e destaca-se por potenciar a beleza de todas as mulheres.

Três estilos bob são perfeitos para aquelas mulheres que querem se ver 10 anos mais jovens e aqui nós lhes mostramos:

Bob Invertido

Com este corte não só se verá mais rejuvenescida, mas também afiará o seu rosto. Este bob invertido é mais curto na parte de trás e mais longo na frente. A principal vantagem será se o usarmos totalmente liso.

Bob Afiado

É um estilo que é feito na altura da bochecha e com franja, algo que fará com que o seu rosto pareça mais pequeno. Da mesma forma, é sugerido que seja usado por mulheres que tenham um tom escuro, como castanho ou preto.

Bob Italiano

Este corte é para as mulheres que procuram algo discreto mas que satisfaça as necessidades de um novo visual. O italiano chega até os ombros, normalmente é usado com as ondas para dentro para dar um toque clássico e elegante.

A vida é curta demais para desperdiçar tempo se preocupando com coisas que não importam. Aproveite cada momento e viva a vida ao máximo!