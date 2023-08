Cortes de cabelo bob com camadas 2023: 5 estilos que valorizam e fazem as mulheres parecerem mais jovens (Foto: Pinterest)

A versatilidade e a conveniência do corte de cabelo bob o tornam o número um nos salões de beleza, mas ao adicionarmos camadas, ele fica ainda mais atraente.

Esse estilo consiste em cortar os cabelos em camadas graduadas para criar mais volume e corpo, e o comprimento vai desde a mandíbula, como o French bob, até abaixo dos ombros, como o long bob.

Tipos de cortes bob em camadas

Bob com camadas longas . O cabelo é cortado em camadas graduadas que começam no queixo e descem. O resultado é um visual fresco e com muito movimento.

. O cabelo é cortado em camadas graduadas que começam no queixo e descem. O resultado é um visual fresco e com muito movimento. Bob com camadas curtas . São cortes mais curtos e definidos, o que cria um visual mais moderno e informal. Costuma-se cortar em ângulo para baixo, a fim de dar um efeito mais angular.

. São cortes mais curtos e definidos, o que cria um visual mais moderno e informal. Costuma-se cortar em ângulo para baixo, a fim de dar um efeito mais angular. Bob assimétrico em camadas . É similar ao bob com camadas curtas, mas com uma diferença: um lado do cabelo é cortado mais curto que o outro. Pode ser uma ótima opção para aqueles que procuram um aspecto mais original.

. É similar ao bob com camadas curtas, mas com uma diferença: um lado do cabelo é cortado mais curto que o outro. Pode ser uma ótima opção para aqueles que procuram um aspecto mais original. Bob com camadas e franja. A franja é uma boa escolha para qualquer bob com camadas, pois ajuda a suavizar as feições e a enfatizar o rosto. Escolha entre uma reta ou desfiada, dependendo do estilo que você prefere.

A franja é uma boa escolha para qualquer bob com camadas, pois ajuda a suavizar as feições e a enfatizar o rosto. Escolha entre uma reta ou desfiada, dependendo do estilo que você prefere. Bob ondulado em camadas. Se você tem cachos, um Bob ondulado em camadas, estilo Morrison, pode ser uma ótima ideia, pois fica muito bonito neste tipo de cabelo. As camadas ajudam a potencializar a textura natural do cabelo e a criar um visual descontraído.

Das todas as versões bob que existem, estes são os 5 estilos de camadas mais rejuvenescedores:

Cortes de cabelo bob em camadas, lob corte de moldura

O lobo é um dos penteados mais atuais e populares. Enquadrar as camadas da comprimento da franja em torno do rosto suaviza este penteado e realça as suas características. Se você tiver um rosto redondo, tem de experimentar esta versão.

Cortes de cabelo bob em camadas, bob blunt corte em moldura

As camadas em forma de franja aberta é uma opção perfeita para esconder uma testa mais larga e atrair a atenção para as maçãs do rosto.

Cortes de cabelo Bob em camadas, Bob Frame Cut

Dê vida ao seu corte bob adicionando camadas finas ao redor da face, para dar um toque pessoal ao penteado, suavizando as formas alongadas e resultando em um visual muito moderno.

Cortes de cabelo bob em camadas, carré com camadas

O corte carré fica na altura da mandíbula e tem pequenas camadas que dão muito volume e movimento ao cabelo. Se o seu cabelo é fino, aposte neste corte e neste tipo de camadas, pois o carré consegue fazer com que o cabelo ganhe movimento e volume.

Cortes de cabelo bob em camadas, long bob com camadas

O clássico bob na altura dos ombros, mas com camadas. Ideal para cabelos finos, pois as camadas ajudam a criar textura. Esta versão do bob não necessita que você mantenha o cabelo liso, tornando-o muito confortável e prático.