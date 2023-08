5 perfumes masculinos nacionais e importados para comprar no escuro Imagem: divulgação Natura

Você tem medo de comprar perfumes sem conhecê-los antes? Não se preocupe pois com as fragrâncias a seguir você não terá nenhum problema.

Segundo o youtuber ‘Matt Fragrance’, os 5 perfumes masculinos a seguir podem ser comprados no blind, ou seja, no escuro. Confira!

Homem Essence - Natura

Segundo o especialista, este é o perfume nacional mais indicado para os homens indecisos e que não sabe quais suas notas favoritas em um perfume.

No topo traz notas de Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. Já no coração posusi Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Go Rock - Go Man

Para homens que preferem aromas adocicados, mas de forma sutil.

No topo possui notas de Pimenta Preta e Limão Siciliano. Já no corpo traz Sálvia e Gerânio e no fundo Ambar e Fava Ronka.

Armani Code Eau de Parfum - Giorgio Armani

As notas de topo são Lavanda, Limão e Bergamota. A nota de coração é Fava Tonka e as notas de fundo são Baunilha, Camurça, Almíscar e Cedro.

Um perfume importado clássico, deve ser uma fragrância obrigatório na vida de todo homem. Além de agradável é um perfume sensual e ideal para encontros.

Versace Pour Homme - Versace

Cítrico e aquático, ideal para dias mais quentes.

Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia estão nas notas de topo. Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio são as notas de coração e Fava Tonka, Almíscar e Âmbar no fundo.

Gentleman Society - Givenchy

As notas de topo que compõem este perfume são Cardamomo e Sálvia; Narciso francês, Vetiver do Haiti e Vetiver de Madagascar e Baunilha, Palo Santo e Cedro.

