Você concorda que estes são os melhores perfumes nacionais para a faculdade?

Se você é estudante e quer se sentir confortável na universidade ou na escola, um bom perfume pode te ajudar, principalmente se essa fragrância for agradável.

O youtuber Coloral, do canal ‘Homem Cheiroso’, listou 6 perfumes nacionais bons e baratos que mais combinam com esses ambientes.

Homem Essence - Natura (2016)

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Malbec Bleu - O Boticário (2021)

Na sua composição o perfume traz notas de Aquozone, Gengibre e Bergamota. Já no coração possui Lavanda, Sálvia e Patchouli e no fundo Musgo de Carvalho, Sândalo e Âmbar.

Bredon - Macho Moda X Pocket Parfum

As notas de topo que estão neste perfume são Pimenta Rosa, Bergamota, Hortelã e Limão. No corpo possui Noz Moscada, Gengibre, Jasmim e Cedo e as notas de fundo

Zaad Expedition - O Boticário (2022)

Gin, Notas Aquáticas, Bergamota, Notas Verdes, Toranja, Mandarina, Laranja, Maçã e Tomilho são os acordes de topo. Sálvia, Alecrim, Noz-moscada, Pimenta Preta, Carvalho, Violeta e Rosa estão no coração e Vetiver, Notas Metálicas, Sândalo, Almíscar, Notas Amadeiradas, Cedro, Patchouli, Couro e Âmbar finalizam o perfume.

Verticce - Azza Parfums / Inspirado em Bleu de Chanel

Notas de Topo Hortelã, Limão, Pimenta Rosa e Toranja. Notas de Corpo Gengibre, Jasmim, Iso E Super e Noz-Moscada e Notas de Fundo em Almíscar Branco, Cedro, Incenso, Ládano, Patchouli, Sândalo e Vetiver.

214 Botica Dark Mint - O Boticário (2020)

As notas que compõem essa fragrância são Hortelã, Bergamota e Pera; Lavanda, Cedro Atlas, Folhas de Violeta e Ylang Ylang e Âmbar, Cashmeran e Fava Tonka.

