Quer ir ao escritório com elegância? Confira essas 5 dicas de Carolina Herrera e arrase!

Carolina Herrera é um ícone da moda que sempre nos inspira com seu estilo impecável e elegante. Se você está procurando dicas para melhorar seu guarda-roupa de trabalho, você veio ao lugar certo. Aqui estão cinco dicas baseadas no estilode Carolina Herrera para ajudá-la a ser elegante no escritório.

5 Dicas de Carolina Herrera para arrasar no look do escritório

Blazer de corte clássico

Um blazer bem cortado é uma peça chave para o guarda-roupa de qualquer mulher que deseja ser elegante no escritório. Opte por um corte clássico, de preferência em uma cor neutra, como preto, azul marinho ou cinza. O blazer é a peça perfeita para elevar qualquer look e te deixar pronta para qualquer reunião de negócios.

Calças de cintura alta

Calças de cintura alta são elegantes e confortáveis. Elas ajudam a definir sua cintura e alongam suas pernas. Combine com uma blusa de seda ou camisa branca para um look clássico ou com uma blusa estampada para um toque moderno.

Vestidos midi

Vestidos midi são elegantes e versáteis. Eles podem ser usados com sapatos de salto alto ou sapatilhas, dependendo do seu estilo pessoal e do ambiente de trabalho. Os modelos em tecidos leves e fluidos, como seda ou chiffon, são perfeitos para dias mais quentes.

Camisa branca

A camisa branca é uma peça atemporal e versátil que toda mulher deve ter em seu guarda-roupa. Ela pode ser usada com calças de cintura alta, saia lápis ou jeans. A camisa branca é uma peça coringa que pode ser usada em diversas ocasiões e formas; desde o corte clássico às camisas oversized.

Sapatos de salto alto, sapatilhas ou mocassins

Os sapatos de salto alto te deixam mais elegante e confiante. Para o escritório, escolha modelos clássicos, como scarpins, em cores neutras, como preto ou nude. Mas, se preferir o conforto, você pode optar por sapatos baixos e elegantes, como sapatilhas ou mocassins. Essas opções podem ser mais confortáveis para o dia a dia e ainda sim trazer elegância ao look de trabalho. Escolha modelos em couro ou tecidos nobres para manter o estilo refinado.

