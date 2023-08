Cortes de cabelo assimétricos em 2023: 5 estilos que rejuvenescem e favorecem todas as mulheres

Os especialistas garantem que os cortes de cabelo assimétricos são tudo o que uma mulher precisa para uma mudança discreta, mas que ao mesmo tempo lhe dê um toque divertido e rejuvenescedor.

Um corte de cabelo assimétrico é aquele em que um dos lados é mais longo do que o outro, desde muito curto como um pixie, um bob deixando a parte da frente mais longa ou vice-versa, ou um bixie que é um corte de cabelo a meio caminho entre os dois anteriores.

São cortes de cabelo modernos e divertidos para qualquer idade e aqui apresentamos a você os 5 estilos que rejuvenescem o seu rosto:

Pixie

O corte de cabelo pixie é um dos cortes assimétricos por excelência. Um dos lados normalmente é mais longo do que o outro, seja com franja ou topete, oferecendo muitas possibilidades para pentear ou colocar mechas. É um dos mais recomendados para rejuvenescer o rosto.

Clavicut

O corte é na altura de um long bob, no caso dos cabelos da frente, serão cortados mais longos até se apoiar nas clavículas, deixando a parte de trás um pouco mais curta. Um corte de cabelo que permite um escalonamento maior ou menor e é perfeito para alongar a forma do rosto.

Bixie

A meio caminho entre um corte de cabelo bob e um pixie, nasce o bixie que captura a assimetria do pixie e a medida, um pouco mais curta, do bob. Na altura da orelha e jogando com a medida dos lados, o corte de cabelo bixie favorece todos os rostos usado corretamente.

Bob

É um corte de cabelo que pode ser feito com a risca para um lado, deixando um lado mais longo do que o outro, ou mesmo com a risca no meio, para que a parte de trás fique mais curta. Favorece tanto as mulheres mais jovens quanto os rostos mais maduros.

Em cabelos cacheados

Uma forma arredondada do cabelo é perfeita para dar a sensação de volume, mas sempre controlado, como deixando a parte de trás mais curta. Por sua vez, a franja também fica ótima neste tipo de cabelo, a deixando cair de forma assimétrica sobre as sobrancelhas.