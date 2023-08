As revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer neste sábado (19), segundo o tarot Foto ilustrativa

Mais um dia já se iniciou e para enfrentá-lo da melhor forma queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo do zodíaco. Então, sem mais delongas, veja a seguir a mensagem para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

O tarot lembra que é a pessoa de Áries é alguém que confia em todo mundo, mesmo já tendo sofrido com isso. E, embora não seja um defeito ter tal comportamento, as cartas dizem para ter atenção em especial com alguém que entra em sua vida ainda esta semana.

Touro

A pessoa de Touro, por sua vez, passa por uma fase em que se sente de certo modo sufocada, algo que pode ser resultado do trabalho ou até mesmo alguém. Fique tranquilo, pois o universo te trará esta resposta, o que te deixará mais aliviado.

Gêmeos

Embora os últimos meses tenham sido intensos, o tarot revela que a pessoa de Gêmeos terá agora uma fase de alívio, o que te ajudará a ter o merecido descanso que tanto esperava. O único conselho que fica é: tome cuidado com segredos e não deixe que estes vazem para que você não tenha problemas.

Câncer

Para Câncer, este será um ciclo em que deverá colocar a sua vida em ordem, o que de certa forma resulta em um importante conselho: não garanta algo que no fim das contas você sabe que não poderá cumprir. Se planeje, para que as coisas comecem a fluir em sua vida.

