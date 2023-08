Youtuber lista seus 7 perfumes FAVORITOS da marca Natura

A Natura é uma das marcas de perfumes nacionais mais queridinhas entre as mulheres. Porém, a fama também traz um problema: escolher qual o melhor perfume para chamar de seu.

E para ajudar na escolha dos melhores perfumes da Natura, nada melhor do que contar com a opinião de quem entende de aromas, não é mesmo?

Confira a seguir a lista elaborada pela youtuber ‘Poliana Oliveira’ com os top 7 melhores perfumes da Natura, na sua opinião.

Kriska Sonhos (2022)

As notas de topo são: Pêssego, Mandarina, Cereja e Maçã. As notas de coração são: Doce de Leite, Paramela, Jasmim, Peônia e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Cacau, Sândalo, Almíscar, Copaíba e Cedro.

Una Senses (2018)

As notas de topo são: Cassis e Tangerina. As notas de coração são: Tuberosa, Jasmim e Notas Florais. As notas de fundo são: Fava Tonka, Âmbar, Sândalo, Baunilha, Cedro, Almíscar, Notas Doces, Benjoim, Patchouli e Cashmeran.

Luna (2014)

As notas de topo são: Mandarina Italiana, Frutas Vermelhas, Pimenta Rosa, Pêssego, Maçã, Ameixa e Extrato de CO2. As notas de coração são: Óleo de Rosa, Óleo de Rosa Turca, Jasmim Sambac, Jasmim Egípcio, Néroli tunisiano e Violeta. As notas de fundo são: Patchouli, Cedro, Almíscar, Notas Doces, Baunilha, Maltol, Âmbar e Extrato de CO2.

Biografia Assinatura (2019)

As notas de topo são Amêndoa, Mandarina e Pera. As notas de coração são: Baunilha, Tuberosa, Jasmim, Cumarina e Rosa. As notas de fundo são: Priprioca, Âmbar, Almíscar e Patchouli.

Essencial Exclusivo Floral (2013)

As notas de topo são: Cítricos, Maçã, Notas Verdes e Mandarina. As notas de coração são: Jasmim, Jasmim Egípcio, Frésia, Lírio, Notas de Óleo, Gardênia, Tuberosa, Pêssego, Lírio-do-Vale, Rosa, Violeta, Gengibre, Ylang Ylang, Jacinto e Cravo. As notas de fundo são: Almíscar, Caramelo, Iso E Super, Âmbar, Sândalo e Cedro.

Ilía Completa (2023)

As notas de topo são: Bergamota, Pataqueira, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Peônia, Jasmim, Rosa, Paramela e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Almíscar, Patchouli, Cedro, Sândalo, Baunilha e Âmbar.

Una Artisan (2017)

As notas de topo são: Pera, Cassis, Mandarina, Folhas Verdes, Pimenta Rosa, Bergamota e Tagetes. As notas de coração são: Rosa, Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Jacinto. As notas de fundo são: Patchouli, Almíscar, Baunilha, Sândalo, Musgo de Carvalho e Madeira de Cashmere.

