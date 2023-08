Raridade! Confira 7 moedas brasileiras que possuem um valor BEM ALTO

Se você não é um colecionador de moedas, possivelmente não observa todos os detalhes que esse item traz.

Contudo, é preciso ficar mais atento, pois uma análise mais profunda pode te mostrar que as moedas em que estão em sua posse podem te render muito mais do que você imagina.

É o caso dos 7 itens que você confere a série que, segundo este TikTok, podem render ao colecionador, juntas, R$ 8.380.

1 centavo de 1994

A primeira moeda valiosa da lista é esta moeda de 1 centavo de 1994. No total foram feitas 887 milhões de itens deste tipo e algumas delas possuem o reverso invertido, o que pode render ao proprietário R$ 280.

5 centavos de 1994

Outra moeda rara de 1994 é este item de 5 centavos. Caso você possua uma dessas que contenha o disco trocado com a meleca de 1 centavo seu valor pode chegar em R$ 700 entre os colecionadores.

5 centavos 1996

Outra moeda do mesmo valor e que possui certo nível de raridade é a fabricada em 1996. Também com o cunho trocado, com o anverso sendo o da moeda de 1 centavo, seu valor sobe para incríveis R$ 2.000.

10 centavos de 1994

Essa moeda apresenta um defeito chamado de ‘pseudoincusa’, que acontece quando uma moeda fica presa na máquina e outro disco entra em seguida, transformando o item em uma moeda bidacial de cunho invertida.

Neste caso o item pode valer R$ 1.200 entre os colecionadores.

25 centavos

Algumas moedas de 25 centavos também apresentam um erro raro de cunho trocado com a de 50 centavos, nesse caso sem apresentar data de fabricação.

Segundo o catálogo de moedas, o defeito pode valer R$ 2.800.

50 centavos de 1995

Entre as moedas de 50 centavos uma das que apresentam o erro mais raro é a de 50 centavos de 1995.

As que apresentam o cunho trocado com a moeda de 10 centavos pode valer R$ 550.

1 real de 1994

Com um total de 215 milhões de unidades, se você possui uma dessas moedas que apresenta o reverso invertido, você pode estar sob a posse de R$ 850.

