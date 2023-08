Os 5 melhores perfumes da linha Natura Homem

A linha de perfumes Natura Homem é uma das mais conhecidas e queridinhas entre os homens. Contudo, com diversas fragrâncias disponíveis, fica até difícil saber qual adquirir, não é mesmo?

Pensando nisso, o youtuber Taiguara Almeida listou os seus perfumes favoritos desta linha. Confira!

5º Homem Tato (2021)

As notas de topo são Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli e as notas de fundo são Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

4º Homem Essence (2016)

No topo leva Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. Já no coração possui Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e no fundo notas de fundo Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes masculinos PARA VOCÊ COMPRAR SEM MEDO

3º Homem Neo (2022)

Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Cardamomo, Noz-moscada, Pataqueira, Toranja e Bergamota são as notas de topo. Cashmeran, Copaíba, Madeira Guaiac, Cedro Atlas e Vetiver estão nas notas de coração e Almíscar, Âmbar, Fava Tonka, Cumarina, Baunilha e Musgo estão no fundo.

2º Homem Dom (2019)

Os acordes de topo deste perfume são Cardamomo, Pimenta Preta e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. Enquanto no coração apresenta Casca de Baunilha Negra, Fava Tonka, Bálsamo do Peru e Folhas de Violeta e no fundo Priprioca, Sândalo, Cashmeran, Ambroxan, Madeira Guaiac, Almíscar e Vetiver.

1º Homem Elo (2023)

As notas que compõem essa fragrância são Lavanda, Extrato de Lavanda, Pimenta Preta, Estoraque, Bergamota, Pimenta Rosa, Sálvia Esclaréia, Cardamomo, Pataqueira, Folha de Cidra e Toranja; Vetiver, Patchouli, Sândalo, Cedro, Cipreste e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Âmbar, Musgo, Almíscar, Fava Tonka, Benjoim e Pralinê.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Curte perfume ‘forte’? Esses são os masculinos melhores e mais chamativos

⋅ 5 perfumes femininos Natura com bom custo-benefício para você adquirir ainda este ano

⋅ Perfumes ideais para mulheres que gostam de aromas florais