O caminho da paixão de cada signo do zodíaco

Reprodução - The Ugly Truth (Sony Pictures Releasing)

Cada signo do zodíaco encara um caminho quando se trata de se apaixonar e de se conectar com uma pessoa.

Confira quais são:

Áries

O caminho da paixão do ariano é sempre muito feroz e sem hesitar.

Touro

O caminho da paixão do taurino é paciente e dedicando-se a doçura dos detalhes e tempo.

Gêmeos

O caminho da paixão do geminiano é fluido no início e depois para a fase intensa.

Câncer

O caminho da paixão do canceriano é como se tudo fosse naturalmente colocado pelo destino e suas emoções.

Leão

O caminho da paixão do leonino é sem medo de errar e com uma energia contagiante.

Virgem

O caminho da paixão do virginiano é cauteloso, mas com total genuinidade e beleza.

Libra

O caminho da paixão do libriano é constante e com muita gratidão a sorte e encanto.

Escorpião

O caminho da paixão do escorpiano é intenso e de reencontro de desejos.

Sagitário

O caminho da paixão do sagitariano é tudo ou nada, sem jogos e com determinação.

Capricórnio

O caminho da paixão do capricorniano acontece com cautela, mas também com certeza.

Aquário

O caminho da paixão do aquariano é muito revolucionária, mas calada e interior.

Peixes

O caminho da paixão do pisciano é uma queda apaixonada e rápida.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!