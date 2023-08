Moda: 5 peças básicas que farão as suas leggings parecerem muito mais chiques

Leggings são um item básico do guarda-roupa para muitas. E o melhor é que elas aderem a todas as estações. Caso esta peça seja também sempre uma opção para você, saiba que é possível estilizá-las para fugir do básico. Então, que tal ter algumas ideias de looks particularmente chiques que apresentam leggings combinadas com outros itens básicos do momento?

Claro, você já deve ter algumas peças específicas que costuma usar com suas leggings favoritas, mas pode valer a pena considerar combiná-las com as 5 peças básicas abaixo para criar aqueles estilosos que você vê nos feeds das fashionistas. Fique atenta para se inspirar com looks que ficam elegantes e sofisticados se combinadas com leggings.

5 peças básicas que farão as suas leggings parecerem muito mais chiques

Malha oversized

Uma malha oversized é, sem dúvidas, uma peça elegante e funciona perfeitamente com leggings. Se você optar por leggings sintéticas, que imitam couro, ficará ainda mais chique e moderna.

Camisas oversized

Este conjunto é fácil, mas moderno, graças à camisa de botão oversized. O mais legal desta combinação, é que você pode utilizar tanto com sapatilhas, tênis ou mocassins.

Colete de tricô com legging de couro

Você não pode errar com um visual em camadas para os dias mais gelados. Um colete de tricô por cima de uma camisa, combinado com legging sintética e um tênis plataforma é sempre uma opção perfeita.

Blazer e tênis

Aquele blazer perfeito vai dar um polimento instantâneo a qualquer look, inclusive com leggings e tênis brancos.

Blazer e scarpins

Blazers são a tendência que, de alguma forma, sempre parecem sofisticados. Combine um com suas leggings e com saltos brilhantes, e você terá um conjunto chique e do momento.

