Estes são os 10 sinais que indicam que você sofre de depressão endógena

Embora para muitos a depressão seja conhecida de maneira geral — o que por si só não está incorreto — existe uma classificação que facilita que profissionais especializados entendam e deem o devido diagnóstico para pessoas que precisam de auxílio.

Pensando nisso, queremos convidá-lo a conhecer hoje sobre o que é e quais os sinais da depressão endógena, que diferente da exógena, não se origina necessariamente de um evento traumático.

E então, o que é a depressão endógena?

De forma geral e simplificada, a depressão endógena é aquela que aparece sem nenhum motivo externo ou psicológico evidente. Jonathan Véliz, que é psiquiatra da Clínica Psiquiátrica da Universidade de Chile, complementa: “‘Endógeno’ significa que nasce de dentro do indivíduo, enfatiza de onde as imagens se originam. Hoje falamos de depressão maior; ao invés de apontar para uma origem particular, aponta para a presença de sintomas”.

Já que falamos em sintomas...

Embora as suas classificações, o especialista reforça que os sintomas são os mesmos independentemente do tipo de depressão enfrentada, podendo se destacar:

Fadiga ou diminuição da energia;

Problemas de concentração;

Perda evidente de interesse em todas ou quase todas as coisas;

Agitação ou lentificação dos movimentos psicomotores;

Agitação;

Humor deprimido em grande parte do dia;

Pensamos recorrentes sobre morte, suicídio ou até mesmo planos sobre suicídio;

Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva;

Flutuação considerável no apetite ou peso.

Não se esqueça disso!

Embora todas as informações compartilhadas anteriormente, é de total importância que busque assistência psicológica, para que receba a avaliação adequada.

Não esqueça que o conteúdo é apenas informativo, ou seja, não tem a proposta de oferecer diagnósticos, tratamentos ou substituir o acompanhamento médico regular.

+ Xô, cansaço! O suco caseiro que vai te dar mais energia de forma natural e saudável

+ Estes são os sinais que revelam que você está esgotado mentalmente e que isso tem te afetado