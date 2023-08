Cortes de cabelo Pixie Longo 2023: 10 estilos que favorecem e rejuvenescem mulheres de todas as idades

O corte pixie é um estilo atemporal altamente personalizável que pode oferecer muitas opções para quem procura um visual confortável e elegante.

Experts garantem que o pixie longo é a opção mais versátil, pois permite grandes possibilidades com o penteado e o acabamento.

Para rostos redondos, o importante é que os lados fiquem sem volume e o volume se concentre na parte de cima para alongar visualmente o rosto. Pode-se brincar com um franjão assimétrico que caia para um lado até a altura do queixo.

Nos rosto largos, vamos buscar deixar um pouco de franja, melhor se for longa, com os lados mais longos e as pontas desiguais. É indispensável não dar um volume excessivo no topo e até mesmo adicioná-lo nos lados.

Nos rostos quadrados é melhor deixar volume na coroa e optar por franjas longas e desviadas, buscando que o cabelo caia até o rosto, melhor ainda, se cobrir as têmporas.

Nos rostos com forma triangular, é necessário disfarçar a estreiteza da testa, para o que é necessário dar volume acima, na parte das têmporas, para simular maior amplitude.

Em uma face com forma de triângulo invertido, o pixie deve disfarçar a testa larga, portanto, um estilo muito curto não será favorecido. O melhor neste caso é evitar o volume acima, talvez com um franja curta.

Corte Pixie Longo, o mais versátil

A versão longa do pixie é a que mais dá jogo no visual, pois permite muitas opções de penteado, assim como brincar com o acabamento. É um estilo de pixie no qual a parte de cima está mais crescida, o que permite brincar com franjas, riscas de um lado, tufos, desfiados, volume.

Corte de pixie longo bixie

Esta versão do corte Pixie combina a característica forma deste estilo curto com o comprimento próprio do Bob. É um corte de cabelo de inspiração dos anos 90 que fornece um estilo fresco e rejuvenescedor e é ideal para aquelas que não querem abdicar completamente de suas madeixas longas.

Corte de pixie longo mixado

Esse estilo despojado de pixie surge da fusão com o estilo mullet, aquele em que a grande desconexão entre as camadas provoca um chamativo contraste entre o comprimento da frente e de trás. É um pixie longo que se usa com franja desalinhada, costeletas marcadas e que sempre cai sobre o pescoço.

Corte de pixie longo com undercut

Esta é uma das possíveis versões do corte pixie raspado que, ainda mantendo o comprimento na parte superior da cabeça, mostra os lados e a parte de trás raspados, favorecendo um chamativo contraste de texturas. Além disso, dependendo do penteado que você usar em cada ocasião, você poderá mostrar ou esconder as partes raspadas da cabeça.

Corte de pixie longo shixie

Esta é outra fusão ideal para aqueles que procuram um corte pixie comprido despojado e jovial. Trata-se de uma mistura entre o corte pixie e o shaggy, pois combina a forma do primeiro, curto por trás e laterais e comprido por cima, com o desbastado do corte shag. Isto dá lugar a um estilo curto repleto de movimento e textura, que permite um manutenção muito simples no dia a dia.

Corte pixie longo com topete

Uma das vantagens dos cortes de cabelo pixie longo é que permitem brincar com comprimentos maiores na cabeça para, por exemplo, criar topetes que dão volume e personalidade ao penteado. Como neste estilo, que combina um curto muito marcado atrás e nos lados, com um longo generoso e texturizado na cabeça.

Corte pixie desfiado longo

Em cabelos lisos, pode-se obter um extra de movimento e textura com um desfiado que descarregue o cabelo da mecha às pontas, incluindo um franjão desfiado como este. É uma ótima solução para refrescar um pixie e dar um ar mais moderno ao corte.

Corte Pixie Largo Encaracolado

Ao contrário do que tendemos a pensar, os pixies realçam a textura dos cabelos cacheados, especialmente se falarmos de versões longas. Além disso, permite grande personalização, já que o cacho se comporta naturalmente com uma forma diferente em cada caso.

Corte Pixie Longo com Franja Assimétrica

Obtenha um pixie cheio de movimento e muito estilo com um acabamento texturizado como este, com desfiados e desbastes nos cabelos. É um acabamento perfeito para atualizar um corte pixie longo em cabelos lisos e ondulados. Com essa franja assimétrica para um lado que cai exatamente até a dobra do lábio, é muito favorecedor para rostos arredondados.

Corte de pixie longo corte de tigela

Trata-se de um pixie com um topo igualado tanto na parte da frente, como nas laterais e atrás, e uma parte inferior muito mais curta que vai diminuindo até a nuca. É um estilo ultrafeminino que custará muito pouco de manter se você tiver o cabelo liso.