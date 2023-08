Cortes de cabelo liso para mulheres de 40 a 60 anos para 2023

Quando se trata de ideias para mudanças de visual, temos os melhores estilos em cortes de cabelo liso para mulheres de 40 a 60 anos neste 2023.

Nesses casos, deseja-se volume e movimento sem ter que passar horas se arrumando, por isso, fazer pequenas mudanças no corte fará totalmente a diferença.

Cortes de cabelo liso para mulheres de 40 a 60 anos

Bob Clássico

Todos nós já vimos esse alguma vez, e é um corte que nunca sairá de moda. Ele permite que você tenha o cabelo curto, mas não tanto e fica lindo em cabelos lisos. É caracterizado por chegar à zona do queixo e se você adicionar algumas camadas internas, dará movimento ao seu cabelo.

Também pode adaptá-lo à sua personalidade, pois este corte pode ser reto, assimétrico, com ou sem franja. Isso lhe dará um toque glamoroso e distinto. Se você estiver procurando algo mais irreverente, faça desfiado, para adicionar textura com um Lob ao nível dos ombros, que não precisa ser penteado todos os dias.

Pixie

Mas se você se considera mais ousada, entre os cortes de cabelo liso para mulheres de 40 a 60 anos temos este estilo moderno e ousado que se caracteriza por seu ar masculino ou andrógino. Adicione uma franja longa e deixe o pescoço totalmente livre. Você pode personalizá-lo escolhendo onde quer que o cabelo seja mais curto e mais longo, mas a recomendação sempre será a coroa da cabeça.

Comprido e com franja

Por último, se você quiser manter o comprimento do cabelo o que você pode fazer para reinventar o seu look é adicionar uma moderna franja para dar uma forma diferente. O que fica mais bonito é usar a franja do tipo cortina longa, que cai naturalmente nos lados. Também não se pode esquecer de considerar as camadas, que tornam o cabelo mais destacado.