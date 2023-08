Cortes de cabelo desfiados para mulheres: 3 estilos sexys e modernos para 2023

Ficaram para trás os cortes de cabelo retos que imperavam há quatro ou cinco anos. Neste 2023, voltam as camadas, mesmo que nunca tenham saído da moda completamente.

Os cortes desfiados, ou cortes em camadas, estão triunfando nos salões de beleza, porque permitem muitas variações e se adaptam ao rosto de cada uma.

Estes são os três tipos de cortes desfiados que estão na moda em 2023, observe e se arrisque a mudar o seu visual:

Wavy Shaggy

É o corte de cabelo em que as camadas ganham protagonismo. Super versátil, pois você pode adaptá-lo ao seu gosto deixando ele mais longo ou mais curto, com camadas mais marcadas.

Bob Choppy

Trata-se de um corte de aparência bob que é construído com diferentes comprimentos de cabelo, baseado em camadas, conseguindo um acabamento fácil de manter e pentear.

São as camadas que dão um toque fresco e descontraído a este corte, além de fornecer grande movimento ao cabelo.

Wolf Cut

É uma fusão dos famosos Mullet e Shaggy, dos anos 70 e 80 e da estética rock e punk. O resultado é um corte com franja com mil e uma camadas desfiadas que enfatizam o rosto, com muito volume na parte superior e pouca densidade a partir do pescoço.