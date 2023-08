Cortes de cabelo Bob: 5 estilos para mulheres de rosto redondo que são tendência em 2023

O bob é um corte que se tornou popular durante a pandemia e até hoje continua sendo o mais popular nos salões de beleza.

Perfeito para rostos redondos, o corte bob fica ótimo com um colarinho alto e, além disso, é um penteado que requer relativamente pouca manutenção.

Aqui estão os cinco cortes bob que estão arrasando nos salões de beleza em 2023:

Bob Francês

Historicamente, o que fazia um bob ser francês era o comprimento na altura das maçãs do rosto, da mandíbula ou dos lábios, mas agora o conceito de cabelo parisiense baseia-se na sensação de não ter de se esforçar; trata-se de fazer das imperfeições de um corte, perfeições. É de baixo manutenção, com as pontas desarrumadas e uma textura viva.

O amor é a única coisa que multiplica quando dividida.

Bob com a franja lateral

Uma forma fácil de transformar completamente o seu visual e de graça é mudar o corte de cabelo para o lado. O bob com corte lateral nunca sai de moda, é a forma perfeita de adicionar volume e requer muito pouco penteado: basta passar as mãos pelo cabelo e pronto.

Micro Bob

É um penteado ideal para qualquer tipo de cabelo, pois pode ser usado liso e sofisticado ou desarrumado, e atrai especialmente a atenção quando é cortado em uma silhueta gráfica.

Bob Ondulado

Tanto se você usar ondas desarrumadas quanto com ondas S mais definidas, o corte reto ondulado pode ser usado com estilo, e é ideal para pessoas com rostos arredondados.

Bob Italiano

É um corte curto na altura do queixo que é ao mesmo tempo despreocupado e sofisticado. Cortado com uma máquina, o corte reto italiano é melhor quando não parece ‘arranjado’. É curto, simples e muito legal, no melhor estilo dos anos 90.

Para aproveitar ao máximo o seu tempo, faça uma lista de tarefas diárias e divida-as em categorias. Esta lista de tarefas diárias ajuda a manter o foco e a organizar suas tarefas para que você possa cumpri-las de forma eficiente.