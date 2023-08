As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (18), segundo o tarot Foto ilustrativa - Unsplash - Kayla Maurais

Estamos fechando mais uma semana e o que você acha de conferir as mensagens das cartas do tarot para o seu signo? Então, sem mais delongas veja a seguir quais são as revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (18).

Leão

Leão, conselho importantíssimo das cartas do tarot: tome cuidado e controle mais a sua agressividade nos próximos dias para não acabar machucando alguém. Além disso, é possível que se sinta meio incômodo com algumas amizades, principalmente pela forma como trata ou é tratado e a única forma de solucionar isso será tendo muita paciência e respirando fundo.

Virgem

É melhor estar preparado, pois os conflitos se aproximam da vida da pessoa de Virgem, o que pode acontecer tanto no cenário pessoal quanto na vida profissional.

De forma geral, assim como outros signos, Virgem não terá um ciclo fácil e será preciso muita paciência para poder ultrapassá-lo.

Libra

Libra, por sua vez, entra em dias no qual se sente sugado pelo trabalho, devido às tarefas que podem ser solicitadas. É possível que sinta seu humor um pouco instável nos próximos dias, então aproveite esta oportunidade para estar mais sozinha e refletir sobre a vida.

Escorpião

Alguém especial pode entrar em sua vida ou até mesmo já estar, dando todos os sinais, e você não percebeu. As cartas do tarot reforçam que este é o momento de se arriscar, pois o passado ficou de uma vez por todas para trás e o universo conspira para que o lado amoroso aflore.

